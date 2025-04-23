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США зірвали переговори про мир у Лондоні: яка причина та що вимагають від України

Юрій Берендій
23 квітня 2025, 16:37
867
Держсекретар США в останній момент зірвав переговори в Лондоні щодо закінчення війни в Україні та відмовився брати в них участь, в ЗМІ назвали причину.
США зірвали переговори про мир у Лондоні: яка причина та що вимагають від України
Чому насправді США зірвали переговори в Лондоні та які вимоги до України / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Чому США зірвали переговори у Лондоні
  • Що вимагають США від України для "досягнення миру"
  • Яка позиція України на переговорах

23 квітня 2025 року в Лондоні мав розпочався черговий раунд переговорів, спрямованих на припинення війни Росії проти України. Однак ці переговори відбуваються на тлі зменшеної участі високопосадовців США, зокрема через несподівану відмову державного секретаря Марко Рубіо від участі. У результаті, переговори в Лондоні проходять за участю представників нижчого рівня, включаючи спеціального представника США Кіта Келлога.

Главред зібрав головне, що варто знати про переговори у Лондоні.

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США зірвали переговори у Лондоні - чого боїться держсекретар США Марко Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо в останню мить скасував візит до Лондона після того, як Україна відмовилася обговорювати пропозицію США щодо поступок територією на користь Росії й наполягала на пріоритеті питання про повне припинення вогню. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на власні джерела.

За словами чиновника, знайомого з перебігом подій, Вашингтон був роздратований позицією Києва, який висловив готовність обговорювати мирні ініціативи лише після припинення бойових дій.

Марко Рубіо
Марко Рубіо / Фото: скріншот із відео

Як повідомляє CNN, Рубіо проігнорував зустріч у Лондоні, оскільки Україна чітко дала зрозуміти, що не погодиться на ключову складову мирного плану адміністрації Дональда Трампа — зокрема, на визнання Криму частиною Росії. За словами джерела, такий крок мав би включати також припинення вогню на фронті.

Унаслідок скасування візиту Рубіо переговори щодо припинення вогню між представниками США, Франції, Німеччини та Великої Британії не відбудуться на рівні високопосадовців зовнішньополітичних відомств.

"Зустріч на рівні міністрів закордонних справ не відбудеться. Ми сподіваємося, що зустріч у Лондоні може відбутися найближчим часом, але без Віткоффа, держсекретаря, міністрів закордонних справ Франції та Німеччини у міністра закордонних справ немає підстав головувати на ній", - сказав дипломат, знайомий з переговорами на правах анонімності.

Як зазначає Reuters з посиланням на джерела, держсекретар США Марко Рубіо висловлює занепокоєння тим, що Україна може зайняти жорсткішу позицію в переговорах.

США погрожують вийти із переговорного процесу

Віце-президент США Джей Ді Венс знову наголосив, що Вашингтон може припинити посередницькі зусилля у досягненні мирної угоди, якщо Росія та Україна не досягнуть домовленості найближчим часом.

"Ми зробили дуже чітку пропозицію і росіянам, і українцям, і настав час їм або сказати "так", або Сполученим Штатам вийти з цього процесу. Ми побачимо, чи зможуть європейці, росіяни і українці в кінцевому підсумку довести цю справу до фінішу", - сказав він журналістам.

США зірвали переговори про мир у Лондоні: яка причина та що вимагають від України
Джей Ді Венс / Фото: скріншот із відео

За його словами, запропоноване рішення передбачає фіксацію лінії фронту в її поточному вигляді до моменту укладення довгострокової мирної угоди. При цьому обидві сторони, за словами Венса, мають поступитися частиною територій, які наразі контролюють.

Які саме території може віддати Росія, публічно не уточнюється, хоча її війська на даний момент утримують близько 20% української території.

"Рубіо скасував свою поїздку до Лондона, а зустріч, у якій також мали взяти участь міністри закордонних справ Великої Британії, України, Франції та Німеччини, було відкладено. За словами європейського чиновника, Рубіо висловив побоювання, що Україна може повернутися до колишніх жорстких позицій, що унеможливить будь-який прорив на переговорах", - пише видання.

Як реагують у Британії на зрив переговорів з боку США

Мирні переговори щодо війни в Україні на рівні глав МЗС, які планували провести в середу в Лондоні під головуванням міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі, скасовані. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Великої Британії, заяву якого цитує The Guardian.

У повідомленні зазначається, що "сьогоднішню зустріч міністрів закордонних справ щодо мирного врегулювання в Україні відкладено. Перемовини на рівні посадовців продовжаться, але пройдуть без участі ЗМІ".

Передбачалося, що у зустрічі візьмуть участь керівники зовнішньополітичних відомств США, Великої Британії, Франції, Німеччини та України.

Що вимагають США від України для "досягнення миру"

Деякі з американських пропозицій виявилися неприйнятними як для Києва, так і для європейських столиць. Про це повідомляє Reuters із посиланням на численні джерела. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро у вівторок 22 квітня зазначив, що європейська сторона чітко окреслила для США позиції, які не підлягають переговорам у межах можливої мирної угоди.

"Серед американських пропозицій було визнання незаконної анексії Криму Росією - крок, який був неприйнятним для Європи та України - а також визнання реальності контролю Росії над рештою 20% території України.Крім того, членство України в НАТО було б виключено, а США почали б знімати санкції з Росії", - вказують анонімні джерела, знайомі з ходом переговорі.

За інформацією дипломатичних джерел, переговори у Лондоні були спрямовані на зменшення розбіжностей між сторонами та пошук компромісних позицій, здатних задовольнити Кремль і створити підґрунтя для початку повноцінного діалогу.

Однак, як зазначають дипломати, окрім питання Криму, між учасниками перемовин зберігаються й інші глибокі суперечності. Зокрема, Росія наполягає на знятті санкцій ЄС ще до завершення переговорного процесу, що категорично не влаштовує європейську сторону.

Крім того, за словами представників ЄС, минулого тижня Сполучені Штати запропонували створити демілітаризовану зону навколо Запорізької атомної електростанції, яка нині перебуває під російською окупацією.

Як реагують в Україні на зрив переговорів у Лондоні

Вранці 23 квітня стало відомо, що українська делегація вирушила на заплановану зустріч у Лондоні. Незважаючи на відсутність держсекретаря США Марко Рубіо, Україна підтвердила готовність до переговорів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело

"Поки ситуація приблизно така, що наша делегація на шляху на зустріч, зустріч планувалася в середині дня, її організатори - британці, і саме Лондон всіх збирав - обіцяли присутність України, Америки, Франції, Німеччини та Британії, ми готові до перемовин", - зазначає співрозмовник видання на правах анонімності.

Як наголошує джерело, якщо Рубіо не братиме участі у перемовинах, формат з його участю вже неможливий, однак українська сторона відкрита "до всіх форматів і всіх розмов".

Згодом в Лондоні відбулася зустріч міністрів закордонних справ і оборони України та Великої Британії. Андрій Сибіга і Рустем Умєров провели переговори з британськими колегами Девідом Ламмі та Джоном Гілі. Пресслужба МЗС України повідомила, що сторони обговорили посилення підтримки України, шляхи зміцнення обороноздатності та забезпечення тривалого миру.

Андрій Сибіга
Андрій Сибіга / Фото: пресслужба МЗС

"Прибув до Лондона разом з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умєровим для дня зустрічей із нашими партнерами та роботи над досягненням справедливого і тривалого миру для України та всієї Європи. Наша перша зустріч у Лондоні — на рівні міністрів закордонних справ та оборони разом з Рустемом Умєровим, Девідом Ламмі та Джоном Гілі", — наголосив Сибіга.

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що українська делегація прибула до Лондона для переговорів із представниками США та європейських країн.

"Прибули до Лондона разом з міністром оборони Рустемом Умєровим та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Попри все, будемо працювати заради миру", — написав Єрмак.

Єрмак наголосив, що Україна залишається відданою мирним ініціативам, незважаючи на складність ситуації. Він підкреслив, що ще під час зустрічей у Джидді та пізніше Київ чітко засвідчив свою готовність до пошуку шляхів до миру. За його словами, основна мета переговорів — досягнення повного і безумовного припинення вогню як першого кроку до справедливого та стійкого врегулювання.

Яка позиція України на переговорах

Перша віцепрем’єрка та міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила, що ключова позиція України на перемовинах у Лондоні полягає в готовності до діалогу, але без капітуляції. Про це вона написала у соцмережі X.

"Не буде жодної угоди, яка дасть Росії міцніший фундамент, необхідний їй для перегрупування і повернення з більшим насильством", - написала вона.

Свириденко підкреслила, що повне припинення вогню — на землі, в повітрі та на морі — має стати першим кроком. Якщо Росія обмежиться лише короткостроковою паузою, Україна відповість симетрично.

США зірвали переговори про мир у Лондоні: яка причина та що вимагають від України
Юлія Свириденко / Фото: Главред

"Наш народ не прийме заморожений конфлікт, замаскований під мир. Ми ніколи не визнаємо окупацію Криму. І якщо членство в НАТО не буде надано, Україна вимагатиме обов'язкових гарантій безпеки - достатньо сильних, щоб стримати майбутню агресію, і достатньо чітких, щоб забезпечити тривалий мир", - резюмувала вона.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи російські атаки дронами по Дніпропетровщині, підтвердив, що українська делегація вже проводить зустрічі в Лондоні. Він нагадав, що Україна залишається відкритою до будь-яких форматів, які можуть призвести до припинення вогню та в перспективі до справжнього миру.

"Припинення вбивств – це завдання номер один. Вдячний усім, хто зосереджений саме на цьому і допомагає рухатись до завершення війни. Мир може прийти в тиші, і перша ознака тиші – відсутність терору", - наголосив президент.

Чим може закінчитись для світу визнання Криму "спірною територією" або територією Росії

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик в інтерв'ю Главреду зазначив, що питання спірної території має вирішуватися в судовому порядку та в межах міжнародного мандата, який визначить її подальший статус. За його словами, можливо, розглядається певний формат для обговорення цього питання, проте наразі немає жодної дієвої моделі, яку могли б запропонувати Сполучені Штати та підтримати інші країни.

"Європа і багато інших країн світу, які мають проблеми з сепаратистськими рухами або погрозами з боку сусідів, навряд чи погодяться вважати Крим спірною територією, тому що це руйнує принцип непорушності кордонів. Мені, звісно, можуть заперечити і сказати, що Косово теж суперечило принципу непорушності кордонів, і мали б рацію, бо і удари по Югославії, і визнання Косово були порушеннями міжнародного права", - вказує аналітик.

Кулик також наголосив, що визнання США Криму як російського або "території під управлінням Росії", без притягнення агресора до відповідальності за анексію, означатиме фактичне знищення основ міжнародного права.

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