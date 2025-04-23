Мирні переговори у Лондоні: Єрмак розповів, яких результатів вдалось досягти

Про що сказав Єрмак:
- Було проведено переговори з радниками з нацбезпеки Великої Британії, Франції та Німеччини
- Сторони підкреслили відданість мирним ініціативам Трампа
- Домовились проводити подальші консультації для наближення справедливого миру для України
Україна продовжує бути відданою зусиллям президента США Дональда Трампа щодо мирного закінчення війни. Про це повідомив у своєму Telegram глава Офісу президента Андрій Єрмак та підбив підсумки переговорів з радниками з нацбезпеки Великої Британії, Франції та Німеччини у Лондоні.
Єрмак зазначив, що сьогодні в Лондоні відбулася важлива зустріч із радниками з нацбезпеки та зовнішньої політики країн-учасниць так званої "коаліції охочих". Україну на переговорах представляли міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і керівник Офісу Президента.
Від Великої Британії участь узяв радник прем’єр-міністра з питань нацбезпеки Джонатан Пауелл, Францію представляв дипломатичний радник президента Еммануель Бонн, а Німеччину — радник канцлера з питань зовнішньої політики та безпеки Єнс Пльотнер.
Зустріч відбулася в офіційній резиденції британського МЗС на запрошення міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Ламмі.
"Це вже друга така зустріч - попередня пройшла у Парижі. І сьогодні ми продовжили глибокий діалог, спрямований на досягнення справедливого та стійкого миру в Україні. Наголосили, що ми віддані мирним зусиллям Президента США Дональда Трампа", - написав глава ОП.
Андрій Єрмак подякував міжнародним партнерам за непохитну підтримку України та спільне прагнення якнайшвидше завершити війну. Він зазначив, що Росія й далі уникає безумовного припинення бойових дій, затягуючи переговорний процес і намагаючись його використати у власних інтересах. Водночас згуртованість міжнародної спільноти та принципова позиція партнерів позбавляють Росію можливостей для подібних маніпуляцій.
"Домовились про подальші регулярні консультації - для досягнення головної цілі: справедливого миру для України", - резюмував він.
Переговори в Лондоні 23 квітня - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, держави Європи висловили рішучу незгоду з окремими пунктами мирного плану, який запропонували Сполучені Штати для врегулювання війни в Україні. Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на джерела в дипломатичних колах.
Як пише CNN, державний секретар США Марко Рубіо не братиме участі в лондонських переговорах, спрямованих на пошук шляхів завершення російсько-української війни. Причиною такого рішення стала позиція Києва, який, за інформацією видання, однозначно відкинув ключовий елемент ініціативи адміністрації Трампа — визнання російського контролю над окупованим Кримом.
Тим часом, за даними The Wall Street Journal, Франція та Велика Британія розглядають можливість компромісного варіанту, за якого Україна може втратити частину своїх територій в обмін на потужні гарантії безпеки та масштабну економічну підтримку з боку Заходу.
Інші новини:
- Чи змінеться мобілізаційний вік: в Раді зробили важливу заяву
- РФ готує великий штурм: підполковник ЗСУ розкрив мету росіян на сході
- В центрі Москви пролунали потужні вибухи, почалась велика пожежа - перші деталі
Хто такий Андрій Єрмак
Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред