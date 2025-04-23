Мирні переговори у Лондоні: Єрмак розповів, яких результатів вдалось досягти

Андрій Єрмак підбив підсумки важливих переговорів у Лондоні.

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Єрмак підбив підсумки переговорів у Лондоні / Колаж Главред, фото: Офіс президента України

Про що сказав Єрмак:

Було проведено переговори з радниками з нацбезпеки Великої Британії, Франції та Німеччини

Сторони підкреслили відданість мирним ініціативам Трампа

Домовились проводити подальші консультації для наближення справедливого миру для України

Україна продовжує бути відданою зусиллям президента США Дональда Трампа щодо мирного закінчення війни. Про це повідомив у своєму Telegram глава Офісу президента Андрій Єрмак та підбив підсумки переговорів з радниками з нацбезпеки Великої Британії, Франції та Німеччини у Лондоні.

Єрмак зазначив, що сьогодні в Лондоні відбулася важлива зустріч із радниками з нацбезпеки та зовнішньої політики країн-учасниць так званої "коаліції охочих". Україну на переговорах представляли міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і керівник Офісу Президента.

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Від Великої Британії участь узяв радник прем’єр-міністра з питань нацбезпеки Джонатан Пауелл, Францію представляв дипломатичний радник президента Еммануель Бонн, а Німеччину — радник канцлера з питань зовнішньої політики та безпеки Єнс Пльотнер.

Зустріч відбулася в офіційній резиденції британського МЗС на запрошення міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Ламмі.

"Це вже друга така зустріч - попередня пройшла у Парижі. І сьогодні ми продовжили глибокий діалог, спрямований на досягнення справедливого та стійкого миру в Україні. Наголосили, що ми віддані мирним зусиллям Президента США Дональда Трампа", - написав глава ОП.

Андрій Єрмак подякував міжнародним партнерам за непохитну підтримку України та спільне прагнення якнайшвидше завершити війну. Він зазначив, що Росія й далі уникає безумовного припинення бойових дій, затягуючи переговорний процес і намагаючись його використати у власних інтересах. Водночас згуртованість міжнародної спільноти та принципова позиція партнерів позбавляють Росію можливостей для подібних маніпуляцій.

"Домовились про подальші регулярні консультації - для досягнення головної цілі: справедливого миру для України", - резюмував він.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, держави Європи висловили рішучу незгоду з окремими пунктами мирного плану, який запропонували Сполучені Штати для врегулювання війни в Україні. Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на джерела в дипломатичних колах.

Як пише CNN, державний секретар США Марко Рубіо не братиме участі в лондонських переговорах, спрямованих на пошук шляхів завершення російсько-української війни. Причиною такого рішення стала позиція Києва, який, за інформацією видання, однозначно відкинув ключовий елемент ініціативи адміністрації Трампа — визнання російського контролю над окупованим Кримом.

Тим часом, за даними The Wall Street Journal, Франція та Велика Британія розглядають можливість компромісного варіанту, за якого Україна може втратити частину своїх територій в обмін на потужні гарантії безпеки та масштабну економічну підтримку з боку Заходу.

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Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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