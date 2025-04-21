'Є дуже хороші шанси': Трамп сказав, коли Україна може укласти мирну угоду з РФ

Що сказав Трамп:
- США провели "дуже хороші зустрічі" щодо війни в Україні
- Деталі переговорів оприлюднять протягом трьох днів
- Укладення мирної угоди між Україною та РФ можливе вже цього тижня
Існує висока ймовірність досягнення мирної угоди між Україною та Росією. Її можуть укласти вже цього тижня. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами на великодньому заході в Білому домі 21 квітня.
Трамп зазначив, що його адміністрація провела "дуже хороші зустрічі щодо України та Росії". Також американський президент пообіцяв оприлюднити деталі цих перемовин протягом наступних трьох днів.
"Я розповім вам усі подробиці протягом наступних трьох днів. Але в нас були дуже хороші зустрічі щодо України та Росії. У нас були дуже хороші зустрічі, насправді, і щодо Ірану. Подивимося, що з цього вийде", - сказав Трамп.
Відповідаючи на запитання журналіста про можливість укладення мирної угоди цього тижня, Трамп підкреслив: "Є дуже хороші шанси на це".
Крім того, ще напередодні, 20 квітня, у своїй соцмережі Truth Social Трамп написав, що сподівається на укладення домовленостей між Києвом і Москвою в найкоротші терміни.
"Сподіваюся, Росія і Україна укладуть угоду цього тижня. Обидві сторони почнуть вести бізнес зі Сполученими Штатами Америки, які процвітають, і зароблять статки", - написав президент США.
Переговори про мир в Україні - новини за темою
Нагадаємо, спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що наступного тижня у Лондоні відбудуться нові переговори щодо потенційного припинення вогню між Україною та Росією за участю представників команди Дональда Трампа. Келлог зазначив, що Трамп активно працює над врегулюванням конфлікту й зробив більше за 90 днів, ніж попередники за понад 900.
Радник глави Офісу президента Сергій Лещенко заявив, що після зустрічі в Парижі склад української делегації на майбутніх переговорах у Лондоні може бути скориговано. Він також прокоментував можливість виходу США з переговорів, зазначивши, що це не є неминучим, оскільки США вже неодноразово заявляли про вихід з різних міжнародних організацій, але не здійснили цього.
Як повідомляв Главред, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував слова Дональда Трампа про можливість мирної угоди між Росією та Україною, заявивши, що Москва відкрита до пошуку шляхів врегулювання. Проте такий процес, за його словами, не має відбуватися публічно
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Скандальні заяви Трампа про війну в Україні
Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.
Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".
"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.
За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.
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