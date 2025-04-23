Трамп передав Україні 'останню пропозицію' про мир: ЗМІ з'ясували, у чому її суть

Київ вважає пропозицію американської сторони вкрай упередженою на користь Росії.

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"Остаточна пропозиція" Трампа про мир вимагає від України прийняти російську окупацію / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

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У чому полягає "мирний план" Трампа

Як на документ відреагувала українська сторона

На переговорах у Парижі минулого тижня США передали Україні так звану "остаточну" мирну пропозицію. Вона передбачає визнання Криму частиною Росії та неофіційне визнання російського контролю над майже всіма територіями, окупованими з моменту вторгнення у 2022 році. Про це пише Axios із посиланням на джерела.

За даними видання, односторінковий документ описується як "остаточна пропозиція президента Трампа".

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"Білий дім наполягає, що готовий вийти з переговорів, якщо сторони не укладуть угоду найближчим часом", - сказав співрозмовник журналістів.

Що передбачає "мирний план" Трампа:

значні поступки з боку президента України Володимира Зеленського, який раніше відкидав можливість визнання Криму російським;

визнання частин чотирьох областей на сході та півдні України територіями, що перебувають під контролем Росії.

Як повідомило джерело, близьке до українського уряду, Київ вважає цю пропозицію вкрай упередженою на користь Росії.

"У пропозиції дуже чітко вказано, які відчутні вигоди отримає Росія, але лише туманно і загально окреслено, що отримає Україна", - сказав співрозмовник.

Найгучніші обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред ​

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 23 квітня в Лондоні США проведуть переговори з українськими та європейськими офіційними особами щодо завершення російсько-української війни. Ця зустріч стане продовженням зустрічі в Парижі 17 квітня.

Вашингтон очікує від Києва відповіді на пропозиції щодо завершення війни. Зокрема, на відмову від вступу до НАТО та можливе визнання Америкою Криму російським.

За даними The Wall Street Journal, у рамках вирішення питання про завершення війни в Україні Вашингтон розглядає ідею нейтральної території навколо Запорізької атомної електростанції.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін заявив нібито про готовність зупинити бойові дії в Україні на лінії фронту в рамках зусиль для досягнення мирної угоди з американським президентом Дональдом Трампом. Про це він нібито сказав спецпредставнику Трампа Стіву Віткоффу в Санкт-Петербурзі.

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