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"Вріже" похолодання і побільшає опадів: коли Україну атакує сильна негода

Ангеліна Підвисоцька
23 квітня 2025, 19:40
1927
Погода у Харкові буде однією з найтепліших. Температура повітря підвищиться до +26 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 24 квітня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 24 квітня
  • Де температура повітря підвищиться до +26 градусів
  • Де синоптики прогнозують дощі з грозами

Погода в Україні 24 квітня у деяких областях буде дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У центральних, північних, південних, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Тернопільській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

відео дня

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 24 квітня Україна буде однією з найтепліших країн у Європі. Температура повітря підвищиться до +26 градусів. Дощі з грозами пройдуть у західних, північних та південно-східних областях.

У п'ятницю дощів побільшає. У суботу очікується різке похолодання на півночі, заході та більшості центральних областей.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 24 апреля
Прогноз погоди в Україні на 24 квітня / фото: ventusky

Погода 24 квітня

В Україні 24 квітня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами у більшості західних, північних областей та в південно-східній частині країни. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 8-13°; вдень 21-26°, в Карпатах та на узбережжі морів 15-20°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +26

За даними meteoprog, 24 квітня в Україні буде дуже тепло. Найтепліше буде в Харківській та Миколаївській областях. Там температура повітря підвищиться до +14...+26 градусів. Найнижча температура буде у Криму. Там температура повітря опуститься до +10...+21 градуса.

погода
Прогноз погоди в Україні на 24 квітня / фото: meteoprog

Погода 24 квітня у Києві

У Києві 24 квітня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують в області короткочасний дощ та грозу. Вітер в цей день буде східний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°; у Києві вночі 11-13°, вдень 23-25°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода
Прогноз погоди в Україні на 24 квітня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, по-літньому тепло буде недовго – названа дата, коли Україну накриють заморозки. Синоптик розповів, коли в Україні будуть короткочасні дощі у супроводі гроз.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриють похолодання і дощі – синоптик сказала, коли увірветься негода. На вихідних погодні умови зміняться.

Нагадаємо, 26-градусна спека буде не скрізь – стало відомо, які регіони заливатимуть грозові дощі. Погода у Миколаєві буде однією з найтепліших. Там температура повітря підвищиться до +24 градусів.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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