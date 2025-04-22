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Ворожі удари по Україні: Зеленський жорстко висловився про перемир'я

Ангеліна Підвисоцька
22 квітня 2025, 17:55
48
Росіяни атакували Харків, Запоріжжя, Одесу, Сумщину та Донеччину.
удар по Запорожью
Зеленський прокоментував ворожі удари по Україні / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

  • Україна наполягає на припинення ударів по цивільних об'єктах
  • Росіяни вдарили по цивільних у Харкові, Запоріжжі та Одесі

Україна пропонувала Росії продовжити перемир'я після Великодня, але росіяни безжально атакували Харків, Одесу, Запоріжжя, Сумщину та Донеччину. Президент України Володимир Зеленський прокоментував ворожі удари.

"Усе це абсолютно свідомий російський терор, який припиняється одним наказом, але наказом у Росії та для російської армії. Великдень це довів, коли були відсутні повітряні тривоги в Україні ... Україна пропонувала подовжити тишу після Великодня й зробити її повною. Наша пропозиція припинення вогню щодо цивільних обʼєктів також залишається в силі. Потрібна серйозна готовність Росії до розмови про це. Жодних перепон з українського боку немає і не буде", - заявив президент.

відео дня

Він зазначив, що нині тривають рятувальні у Харкові, де внаслідок ударів дронами відбулось кілька пожеж у різних районах міста.

"Сьогодні ж був жорстокий удар по Запоріжжю – авіабомби. Пошкоджені звичайні будинки. На жаль, є загибла – цивільна жінка. Мої співчуття рідним та близьким. Тільки цим ударом більше ніж 20 людей були поранені, і серед них чотири дитини", - сказав Зеленський.

  • Удар по Запоріжжю 22 квітня
    Удар по Запоріжжю 22 квітня фото: ДСЧС
  • Удар по Запоріжжю 22 квітня
    Удар по Запоріжжю 22 квітня фото: ДСЧС
  • Удар по Запоріжжю 22 квітня
    Удар по Запоріжжю 22 квітня фото: ДСЧС
  • Удар по Запоріжжю 22 квітня
    Удар по Запоріжжю 22 квітня фото: ДСЧС
  • Удар по Запоріжжю 22 квітня
    Удар по Запоріжжю 22 квітня фото: ДСЧС
  • Удар по Запоріжжю 22 квітня
    Удар по Запоріжжю 22 квітня фото: ДСЧС
  • Удар по Запоріжжю 22 квітня
    Удар по Запоріжжю 22 квітня фото: ДСЧС
  • Удар по Запоріжжю 22 квітня
    Удар по Запоріжжю 22 квітня фото: ДСЧС
  • Удар по Запоріжжю 22 квітня
    Удар по Запоріжжю 22 квітня фото: ДСЧС
  • Удар по Запоріжжю 22 квітня
    Удар по Запоріжжю 22 квітня фото: ДСЧС
  • Удар по Запоріжжю 22 квітня
    Удар по Запоріжжю 22 квітня фото: ДСЧС
  • Удар по Запоріжжю 22 квітня
    Удар по Запоріжжю 22 квітня фото: ДСЧС
  • Удар по Запоріжжю 22 квітня
    Удар по Запоріжжю 22 квітня фото: ДСЧС
  • Удар по Запоріжжю 22 квітня
    Удар по Запоріжжю 22 квітня фото: ДСЧС
  • Удар по Запоріжжю 22 квітня
    Удар по Запоріжжю 22 квітня фото: ДСЧС

За даними ДСНС, внаслідок авіаудару по Запоріжжі загинула 69-річна жінка. Також було поранено 26 людей, серед яких 4 - діти.

"Хлопчики 16, 14, 4 та 3 років зараз у лікарні під наглядом медиків. Психологи ДСНС надали допомогу 47 громадянам, з них 3 дітям. Аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого обстрілу завершені", - йдеться у повідомленні.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив, що у лікарнях перебувають 12 постраждалих. Усі вони були госпіталізовані з мінно-вибуховими травмами. Четверо людей перебувають у важкому стані - чоловіки 37 та 67 років, а також жінки 57 та 67 років.

"Стан інших медики оцінюють як середньої тяжкості. Під наглядом лікарів залишаються і чотири постраждалих дитини. Їм надається вся необхідна допомога", - написав він.

Атаки Росії на Україну - останні новини

Ворог атакує Україну ледь не щодня. 21 квітня, в Одесі було чути вибухи. Перед тим фіксувався рух дронів-камікадзе ворога у бік міста.

До цього, у ніч на 21 квітня російська окупаційна армія завершила так зване великоднє перемир'я та влаштувала комбіновану ракетно-дронову атаку по території України.

Нагадаємо, Главред писав, що 18 квітня російський Шахед влучив у кондитерське підприємство в Сумах, пошкодивши виробництво пасок. Унаслідок удару загинув підприємець, який приїхав по святкову продукцію.

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перемир'я війна в Україні Володимир Зеленський вторгнення Росії ракетний удар
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