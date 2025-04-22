Трамп обіцяє 'хороші новини': ЗМІ розкрили, які умови мирної угоди від США

Україна частково приймає умови, запропоновані Сполученими Штатами.

https://glavred.net/politics/tramp-obeshchaet-horoshie-novosti-smi-raskryli-kakie-usloviya-mirnogo-plana-ssha-10658120.html Посилання скопійоване

Трамп представив мирний план / колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Про головне:

Трамп анонсував мирний план щодо війни в Україні

Ініціатива може передбачати введення європейських миротворців

Україна нібито погоджується на 90% умов, Росія мовчить

Президент США Дональд Трамп повідомив про намір найближчим часом оприлюднити план мирного врегулювання війни в Україні. Про це пише New York Post.

відео дня

"Я дам вам повну інформацію протягом наступних трьох днів", — заявив Трамп журналістам. "Але у нас були дуже хороші зустрічі щодо України, Росії… Подивимося, як це спрацює".

За попередніми даними, ініціатива може передбачати залучення європейських військових сил для контролю за дотриманням можливого перемир’я. Один із високопоставлених представників адміністрації США повідомив виданню, що у разі досягнення припинення вогню, можуть бути розгорнуті сили для підтримки миру на території України.

"Сила стійкості є частиною гарантій безпеки, яких хочуть українці і ми сподіваємося, що вони отримають", — зазначив посадовець.

Серед інших можливих механізмів — створення спільної моніторингової комісії за участі представників України, Росії та третьої нейтральної країни, не членів НАТО, яка стежитиме за дотриманням умов припинення вогню.

США, згідно з даними New York Post, також можуть виступити як фінансовий партнер мирного процесу: "не як "чоботи на землі, а як грошова сила разом із третьою стороною", — сказав чиновник.

За інформацією Wall Street Journa, у рамках пропозиції розглядається й можливість того, що США визнають Крим частиною Росії. Водночас йдеться про "де-факто" визнання, без юридичного оформлення статусу.

Також посадовець повідомив, що Україна нібито готова погодитися на поступки щодо 20% своєї території, за умови, що це не буде юридично закріплено.

План стійкості Зеленського Інфографіка / Інфографіка: Главред

Міністр оборони України Рустем Умеров зазначив, що Київ приблизно на 90% підтримує запропоновану мирну угоду, яку обговорювали минулого тижня в Парижі.

Росія поки що не дала чіткої відповіді на пропозицію. Президент Володимир Путін у коментарі на вихідних згадав про "великоднє перемир’я", яке, за його словами, було порушено понад 3000 разів.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, Вашингтон очікує від Києва відповіді на пропозиції щодо завершення війни. Зокрема, на відмову від вступу в НАТО і можливе визнання Америкою Криму російським.

Раніше Трамп погрожував вийти з мирних переговорів щодо України, якщо одна зі сторін ускладнюватиме досягнення миру.

Тим часом лідер Росії Володимир Путін вперше з повномасштабного вторгнення висунув пропозицію провести двосторонні переговори з Україною.

Читайте також:

Що таке New York Post? New York Post - одна з найбільших американських газет. Заснована в 1801 році. Наклад (в 2007 році) 625 тисяч примірників у звичайні дні і 386 тисяч примірників — у неділі. З 1993 року газета належить компанії News Corporation американського медіа-магната Руперта Мердока. У 1996 році Post випустив інтернет-версію газети, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред