Росія готова 'миттєво припинити війну' за однієї умови - що вигадали в Кремлі

В Кремлі вигадали новий спосіб "миттєвого закінчення війни", який передбачає відмову України від чотирьох регіонів та виведення військ із них.

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У Кремлі назвали умову "миттєвого припинення війни" проти України / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, 22 ОМБр

Про що сказав Пєсков:

Війна Росії проти України завершиться миттєво, якщо Київ виведе війська із 4 регіонів

Відставка Зеленського не є умовою Росії для закінчення війни

Угода підписана Зеленським може бути оскаржена через його "нелегітимність"

Агресивна війна Росії проти України може закінчитися миттєво, якщо Київ виведе свої війська з чотирьох регіонів, статус яких закріплено в російській Конституції за результатами так званих "референдумів". Про це заявив в інтерв'ю Le Point прессекретар російського диктатора та воєнного злочинця Путіна Дмитро Пєсков, передають російські пропагандистські ЗМІ.

За його словами, йдеться про Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. При цьому він не вказав, що Росія не окупувала ці регіони повністю і значна частина вказаних областей перебуває під контролем Сил оборони України. Крім того, ці 4 області включені до Конституції України, яка є міжнародно визнаною і регламентує кордони України відповідно до норм міжнародного права.

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Всі чотири регіони увійшли до складу Росії за підсумками псевдореферендумів, організованих під дулами російських автоматів восени 2022 року. Світова спільнота не визнає їхніх результатів.

"Якщо Україна виведе свої війська з цих чотирьох регіонів, то так. Усі чотири регіони закріплені в нашій Конституції як невід'ємна частина Росії", - сказав він відповідаючи на питання про те, чи завершився б конфлікт миттєво, якби Київ погодився вивести свої війська з цих територій.

Видання Le Point нагадало про заяву спеціального посланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа, який зазначив, що найпростішим шляхом досягнення припинення вогню є визнання повного контролю Росії над чотирма окупованими регіонами.

"Саме це і сказав [російський президент, диктатор та воєнний злочинець Володимир - ред.] Путін, виступаючи перед представниками МЗС Росії", - прокоментував це твердження Пєсков.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що відставка президента України Володимира Зеленського не є однією з умов Росії для врегулювання конфлікту. Водночас він припустив, що документи, підписані Зеленським, можуть у майбутньому бути оскаржені.

"Навіть якби угоду із Зеленським було підписано сьогодні, пізніше в Україні люди могли б виступити і юридично оскаржити її легітимність", - сказав Пєсков.

Пєсков також зазначив, що воєнний злочинець Путін має повагу до Дональда Трампа, а обидва політики вважають відмову від діалогу неприйнятною. Водночас, за його словами, попри зближення поглядів у деяких питаннях, погляди Путіна і Трампа не збігаються у всьому.

"Кожен із них захищає насамперед інтереси своєї країни. Їх об'єднує те, що вони обидва розуміють абсурдність відмови від діалогу. Їх об'єднує те, що вони готові вирішувати найскладніші питання шляхом дискусій", - сказав Пєсков.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик зазначив, що навіть повна згода Києва на умови Путіна та Трампа не означатиме завершення війни в Україні.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про успішний удар по підприємству з виробництва ударних безпілотників, яке розташоване на території Росії більш ніж за тисячу кілометрів від українського кордону.

Президент США Дональд Трамп заявив, що юридичне невизнання Криму російським, про яке раніше сказав Володимир Зеленський, нібито ускладнює мирні переговори. Водночас Трамп наголосив, що Україну ніхто не змушує визнавати Крим частиною Росії.

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Хто такий Дмитро Пєсков? Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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