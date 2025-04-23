Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Росія готова "миттєво припинити війну" за однієї умови - що вигадали в Кремлі

Юрій Берендій
23 квітня 2025, 21:22
1174
В Кремлі вигадали новий спосіб "миттєвого закінчення війни", який передбачає відмову України від чотирьох регіонів та виведення військ із них.
Росія готова 'миттєво припинити війну' за однієї умови - що вигадали в Кремлі
У Кремлі назвали умову "миттєвого припинення війни" проти України / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, 22 ОМБр

Про що сказав Пєсков:

  • Війна Росії проти України завершиться миттєво, якщо Київ виведе війська із 4 регіонів
  • Відставка Зеленського не є умовою Росії для закінчення війни
  • Угода підписана Зеленським може бути оскаржена через його "нелегітимність"

Агресивна війна Росії проти України може закінчитися миттєво, якщо Київ виведе свої війська з чотирьох регіонів, статус яких закріплено в російській Конституції за результатами так званих "референдумів". Про це заявив в інтерв'ю Le Point прессекретар російського диктатора та воєнного злочинця Путіна Дмитро Пєсков, передають російські пропагандистські ЗМІ.

За його словами, йдеться про Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. При цьому він не вказав, що Росія не окупувала ці регіони повністю і значна частина вказаних областей перебуває під контролем Сил оборони України. Крім того, ці 4 області включені до Конституції України, яка є міжнародно визнаною і регламентує кордони України відповідно до норм міжнародного права.

відео дня

Всі чотири регіони увійшли до складу Росії за підсумками псевдореферендумів, організованих під дулами російських автоматів восени 2022 року. Світова спільнота не визнає їхніх результатів.

"Якщо Україна виведе свої війська з цих чотирьох регіонів, то так. Усі чотири регіони закріплені в нашій Конституції як невід'ємна частина Росії", - сказав він відповідаючи на питання про те, чи завершився б конфлікт миттєво, якби Київ погодився вивести свої війська з цих територій.

Видання Le Point нагадало про заяву спеціального посланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа, який зазначив, що найпростішим шляхом досягнення припинення вогню є визнання повного контролю Росії над чотирма окупованими регіонами.

"Саме це і сказав [російський президент, диктатор та воєнний злочинець Володимир - ред.] Путін, виступаючи перед представниками МЗС Росії", - прокоментував це твердження Пєсков.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що відставка президента України Володимира Зеленського не є однією з умов Росії для врегулювання конфлікту. Водночас він припустив, що документи, підписані Зеленським, можуть у майбутньому бути оскаржені.

"Навіть якби угоду із Зеленським було підписано сьогодні, пізніше в Україні люди могли б виступити і юридично оскаржити її легітимність", - сказав Пєсков.

Пєсков також зазначив, що воєнний злочинець Путін має повагу до Дональда Трампа, а обидва політики вважають відмову від діалогу неприйнятною. Водночас, за його словами, попри зближення поглядів у деяких питаннях, погляди Путіна і Трампа не збігаються у всьому.

"Кожен із них захищає насамперед інтереси своєї країни. Їх об'єднує те, що вони обидва розуміють абсурдність відмови від діалогу. Їх об'єднує те, що вони готові вирішувати найскладніші питання шляхом дискусій", - сказав Пєсков.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик зазначив, що навіть повна згода Києва на умови Путіна та Трампа не означатиме завершення війни в Україні.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про успішний удар по підприємству з виробництва ударних безпілотників, яке розташоване на території Росії більш ніж за тисячу кілометрів від українського кордону.

Президент США Дональд Трамп заявив, що юридичне невизнання Криму російським, про яке раніше сказав Володимир Зеленський, нібито ускладнює мирні переговори. Водночас Трамп наголосив, що Україну ніхто не змушує визнавати Крим частиною Росії.

Інші новини:

Хто такий Дмитро Пєсков?

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Дмитро Пєсков новини України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Влупила з новою силою і затягується: коли закінчиться потужна магнітна буря

Влупила з новою силою і затягується: коли закінчиться потужна магнітна буря

22:51Синоптик
Віткофф уже мчить до Росії: у ЗМІ назвали дату нової зустрічі з Путіним

Віткофф уже мчить до Росії: у ЗМІ назвали дату нової зустрічі з Путіним

22:46Світ
Леся Нікітюк показалася в купальнику на тлі чуток про вагітність

Леся Нікітюк показалася в купальнику на тлі чуток про вагітність

22:37Stars
Реклама

Популярне

Більше
"Мама ніби відчувала": син Наталії Сумської зробив гучне публічне зізнання

"Мама ніби відчувала": син Наталії Сумської зробив гучне публічне зізнання

Гороскоп на завтра 24 квітня: Овнам - раптовий прибуток, Рибам - насичений день

Гороскоп на завтра 24 квітня: Овнам - раптовий прибуток, Рибам - насичений день

РФ перекидає резерви для штурму: у ЗСУ назвали найнебезпечніші напрямки

РФ перекидає резерви для штурму: у ЗСУ назвали найнебезпечніші напрямки

Непростий тест на IQ: знайдіть бджолу в дівочій спальні з котами за 5 секунд

Непростий тест на IQ: знайдіть бджолу в дівочій спальні з котами за 5 секунд

Відмовилася від чоловіка: зрадниця Ані Лорак відповіла на каверзне запитання

Відмовилася від чоловіка: зрадниця Ані Лорак відповіла на каверзне запитання

Останні новини

22:51

Влупила з новою силою і затягується: коли закінчиться потужна магнітна буря

22:46

Віткофф уже мчить до Росії: у ЗМІ назвали дату нової зустрічі з Путіним

22:41

"Мене там грохнуть": брехлива путіністка Симоньян зібралася в УкраїнуВідео

22:37

Леся Нікітюк показалася в купальнику на тлі чуток про вагітність

22:37

Місячний гороскоп на 24 квітня: як притягнути до себе гармонію та достаток

Визнання Криму російським відкриє "скриньку Пандори", план Трампа відкине Україну в 2015 рік – ЖдановВизнання Криму російським відкриє "скриньку Пандори", план Трампа відкине Україну в 2015 рік – Жданов
22:20

Цимбалюк відреагував на чутки про роман із відомою співачкою та можливе батьківство

22:14

"Спасибі, моє життя": чоловік Лорак ніжно звернувся до "щастя" і це не співачка

22:00

Нові нападки Трампа та зрив переговорів у Лондоні: головні новини України (дайджест)

21:59

"Навіть якщо просто зробили вигляд": чому Кравець пішла з Кварталу насправді

Реклама
21:43

Україна поставила умову США: Єрмак розкрив деталі зустрічі з представником Трампа

21:33

США звинувачуватимуть Україну в зриві мирного процесу: чим це загрожує

21:22

Росія готова "миттєво припинити війну" за однієї умови - що вигадали в Кремлі

20:44

Вийде у 10 разів смачніше, ніж у ресторані: рецепт тірамісу з черствих пасок

20:41

Україна висунула жорстку вимогу: ЗМІ розкрили документ, який розізлив США

20:16

Принцу Луї сім: палац показав симпатичного беззубого хлопцяВідео

20:06

Виробляє 300 дронів на добу: в Генштабі підтвердили удар по виробництву "Шахедів"

19:50

Не просто гігієна: ветеринар розповів, чому коти постійно вилизують шерсть

19:40

"Вріже" похолодання і побільшає опадів: коли Україну атакує сильна негода

19:37

Які електроприлади не можна вмикати в подовжувач: поради експертів

19:33

"Нема чим хвалитися": Трамп обурився "запальною заявою" Зеленського про Крим

Реклама
19:14

Крим може стати "спірною територією" в рамках угоди з РФ - які будуть наслідки

19:00

Визнання Криму російським не зупинить війну, Путін спробує нарізати Україну, як саляміПогляд

18:58

"Це не наша війна": у Трампа зробили гучну заяву про досягнення миру в Україні

18:36

Бред Пітт передумав одружуватися з Інес Де Рамон - ЗМІ

18:34

"Застосовуватиметься метод нарізування салямі": що буде, якщо Київ піде на поступки

18:19

Плоди будуть великими й м'ясистими: чим підживити солодкий перець

18:07

Мирні переговори у Лондоні: Єрмак розповів, яких результатів вдалось досягти

17:35

В центрі Москви пролунали потужні вибухи, почалась велика пожежа - перші деталіВідео

17:19

"Було дуже складно": Марія Кравець зізналася, як на неї вплинула кар'єра мами

17:18

Понад 30 історій на великому екрані: кінофестиваль Миколайчук OPEN покаже 32 короткометражні фільми

17:18

Водії навіть не підозрюють: що означає логотип Audi та чому на емблемі 4 кільця

17:12

Українське мистецтво підкорює Європу

16:46

"Терорист": дружина Остапчука назвала суму "відступних", яку отримала колишня

16:37

Увірвуться бідність і проблеми: що в жодному разі не можна робити у Світлий четвер

16:37

США зірвали переговори про мир у Лондоні: яка причина та що вимагають від України

16:35

РФ готує великий штурм: підполковник ЗСУ розкрив мету росіян на сході

16:33

Чи змінеться мобілізаційний вік: в Раді зробили важливу заяву

16:21

Як правильно помити підставку для ножів: простий і ефективний спосіб

16:12

З травня на АЗС України будуть розбавляти бензин спиртом: чи вплине це на ціни

16:06

Світлий четвер: що можна і не можна робити 24 квітня, прикмети

Реклама
15:40

Польща готується підтримати миротворчу операцію в Україні: ЗМІ розповіли деталі

15:26

Штурми не стихають: окупанти націлились на важливе для ЗСУ місто

15:22

Україна готова до переговорів: у Києві назвали головну умову припинення вогню

15:05

Ціна зросла у 2,5 рази: в Україні стрімко дорожчає базовий овоч

15:02

Зірки обіцяють багатство та сюрпризи: 3 знаки зодіаку спіймають удачу за хвіст

14:53

Зеленський озвучив позицію України на переговорах після удару РФ по Марганцю

14:52

Допінговий скандал: що загрожує Мудрику, якщо його провину буде доведено

14:44

Олена Тополя зізналася, чому побоюється заводити 4 дитину

14:38

Протримається рік: Нафтогаз ухвалив тариф на газ для населення у 2025 році

14:38

"Даю годину": дружина Остапчука погрожує колишній телеведучому

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти