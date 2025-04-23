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Лондон скасував переговори глав МЗС: Єрмак назвав мету зустрічей у Британії

Олексій Тесля
23 квітня 2025, 11:54
586
Переговори щодо мирної угоди між Україною і Росією в Лондоні скасовано, повідомили в Британії.
Ермак, США
Андрій Єрмак прокоментував майбутні переговори в Лондоні / Колаж: Главред, фото: ОП, Главред

Головне:

  • Українська делегація зустрінеться з американськими та європейськими співрозмовниками
  • Переговори щодо мирної угоди між Україною та РФ у Лондоні скасовано

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умеров прибули до Лондона, де проведуть зустрічі з американськими та європейськими співрозмовниками.

Як повідомив Єрмак, сторони обговорюватимуть способи досягнення повного і безумовного припинення вогню як першого кроку до повноцінного процесу врегулювання і досягнення справедливого і міцного миру.

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"Незважаючи ні на що, будемо працювати заради миру. Зустрінемося з американськими та європейськими співрозмовниками, які перебувають сьогодні в британській столиці. Шлях до миру непростий, але Україна була і залишається відданою мирним зусиллям. Ще в Джидді в березні та згодом на інших зустрічах Україна чітко продемонструвала, що не є перешкодою на шляху до миру", - написав глава ОП.

Лондон скасував переговори глав МЗС: Єрмак назвав мету зустрічей у Британії
/ Главред

Що відомо про переговори в Лондоні

Переговори щодо мирної угоди між Україною та Росією в Лондоні скасовано, однак зустріч відбудеться пізніше за участю більшої кількості представників країн, а зараз відбудеться зустріч на рівні урядовців.

На зустрічі мав головувати міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, пише The Guardian.

Як уточнили в МЗС Британії, "сьогоднішня зустріч міністрів закордонних справ щодо мирних переговорів в Україні відкладається. Переговори на рівні посадових осіб продовжаться, але вони будуть закриті для ЗМІ".

Зазначається, що у зустрічі мали взяти участь керівники дипломатичних відомств США, Великої Британії, Франції, Німеччини та України.

За даними джерел РБК-Україна, сторони можуть розглянути інший формат переговорів.

"Поки що ситуація приблизно така, що наша делегація на шляху на зустріч, зустріч планувалася в середині дня, її організатори британці, і саме Лондон усіх збирав - обіцяли присутність України, Америки, Франції, Німеччини та Британії, ми готові до переговорів. Якщо Рубіо пропускає, то ясно тоді, що формату з Рубіо не може бути. Але ми готові до всіх форматів і всіх розмов",- повідомило джерело виданню.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Рубіо не поїде на переговори в Лондон. Зеленський ясно дав зрозуміти, що не прийме угоду, яка визнає контроль Москви над Кримом.

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував дату нових переговорів про мир і назвав мету України. Представники чотирьох країн працюватимуть у Лондоні, повідомив Володимир Зеленський.

Як писав Главред, 17 квітня українська делегація зустрілася в Парижі з представниками країн, що входять до так званої "коаліції рішучих". Переговори відбулися в Єлисейському палаці і були присвячені перемир'ю та наданню Україні дієвих гарантій безпеки.

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Хто такий Андрій Єрмак

Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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