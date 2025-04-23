Лондон скасував переговори глав МЗС: Єрмак назвав мету зустрічей у Британії

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- Українська делегація зустрінеться з американськими та європейськими співрозмовниками
- Переговори щодо мирної угоди між Україною та РФ у Лондоні скасовано
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умеров прибули до Лондона, де проведуть зустрічі з американськими та європейськими співрозмовниками.
Як повідомив Єрмак, сторони обговорюватимуть способи досягнення повного і безумовного припинення вогню як першого кроку до повноцінного процесу врегулювання і досягнення справедливого і міцного миру.
"Незважаючи ні на що, будемо працювати заради миру. Зустрінемося з американськими та європейськими співрозмовниками, які перебувають сьогодні в британській столиці. Шлях до миру непростий, але Україна була і залишається відданою мирним зусиллям. Ще в Джидді в березні та згодом на інших зустрічах Україна чітко продемонструвала, що не є перешкодою на шляху до миру", - написав глава ОП.
Що відомо про переговори в Лондоні
Переговори щодо мирної угоди між Україною та Росією в Лондоні скасовано, однак зустріч відбудеться пізніше за участю більшої кількості представників країн, а зараз відбудеться зустріч на рівні урядовців.
На зустрічі мав головувати міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, пише The Guardian.
Як уточнили в МЗС Британії, "сьогоднішня зустріч міністрів закордонних справ щодо мирних переговорів в Україні відкладається. Переговори на рівні посадових осіб продовжаться, але вони будуть закриті для ЗМІ".
Зазначається, що у зустрічі мали взяти участь керівники дипломатичних відомств США, Великої Британії, Франції, Німеччини та України.
За даними джерел РБК-Україна, сторони можуть розглянути інший формат переговорів.
"Поки що ситуація приблизно така, що наша делегація на шляху на зустріч, зустріч планувалася в середині дня, її організатори британці, і саме Лондон усіх збирав - обіцяли присутність України, Америки, Франції, Німеччини та Британії, ми готові до переговорів. Якщо Рубіо пропускає, то ясно тоді, що формату з Рубіо не може бути. Але ми готові до всіх форматів і всіх розмов",- повідомило джерело виданню.
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Раніше повідомлялося про те, що Рубіо не поїде на переговори в Лондон. Зеленський ясно дав зрозуміти, що не прийме угоду, яка визнає контроль Москви над Кримом.
Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував дату нових переговорів про мир і назвав мету України. Представники чотирьох країн працюватимуть у Лондоні, повідомив Володимир Зеленський.
Як писав Главред, 17 квітня українська делегація зустрілася в Парижі з представниками країн, що входять до так званої "коаліції рішучих". Переговори відбулися в Єлисейському палаці і були присвячені перемир'ю та наданню Україні дієвих гарантій безпеки.
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Хто такий Андрій Єрмак
Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.
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