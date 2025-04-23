'Це не наша війна': у Трампа зробили гучну заяву про досягнення миру в Україні

Держсекретар США стверджує, що Росія не здатна повністю захопити Україну, як і Україна — звільнити всі окуповані території.

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США не вірять у військове вирішення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Ключові тези Рубіо:

Військове завершення війни неможливе

Якщо прогресу у переговорах не буде, США зосередяться на інших глобальних пріоритетах

Успіх можливий лише тоді, коли Росія та Україна самі захочуть зблизити позиції

Досягнення мирної угоди між Україною та Росією до кінця тижня малоймовірне. США не вірять, що війну можна завершити військовим шляхом. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю The Free Press.

"Я не знаю, чи до кінця тижня (вдасться досягти мирної угоди - Главред). Я сподіваюся, що ми зможемо швидко чогось досягти. І я все ще сподіваюся, що ми зможемо щось зробити, тому що це жахлива війна. Але ми маємо бути відвертими: не існує військового вирішення цієї війни", - сказав Рубіо. відео дня

За його словами, Росія не зможе повністю захопити Україну, як і Україна — відтіснити Росію до кордонів 2014 року.

Рубіо наголосив, що для США наразі критично важливо зрозуміти реальну позицію Росії щодо припинення бойових дій. На думку держсекретаря, це дозволить ефективніше будувати дипломатичні стратегії для досягнення довготривалого миру.

"Зараз ми маємо краще уявлення про це, оскільки після понад трьох років мовчання, ми відновили прямі контакти з російською стороною. Так само ми маємо чітко розуміти позицію України та оцінити, наскільки вона відрізняється від російської. Можливо, ці дві сторони навіть не перебувають в одному "поштовому індексі", настільки далекі їхні позиції", - пояснив він.

Рубіо підкреслив, що якщо США дійдуть висновку, що прогрес неможливий і сторони надто розходяться, можливо, доведеться зосередитись на інших пріоритетах, "тому що у світі відбувається багато важливих речей". Проте він наголосив, що Сполучені Штати залишаються відкритими до подальшої участі, "поки буде реалістичний шлях вперед".

"Це не наша війна. Ми не починали її. Ми намагаємося допомогти всім покласти їй край. Можливо, сторони наразі занадто далеко одна від одної, але я сподіваюся, що це не так. Ми повинні залишатися оптимістами. І ми повинні бути готовими — як і є — зробити все можливе, щоб наблизити обидві сторони. Сподіваюся, нам вдасться досягти успіху, але зрештою це залежить не від нас. Це рішення Росії і України. Вони повинні вирішити, чи готові наблизитися один до одного. І ми повинні почати бачити ознаки прогресу", - додав Рубіо.

Переговори у Лондоні 23 квітня - останні новини

Як повідомляв Главред, 23 квітня у Лондоні проходять переговори між Україною та європейським країнами. На них також мали прибути представники США, однак їх візит скасували.

Державний секретар США Марко Рубіо не братиме участі в переговорах у Лондоні, які покликані стати черговим кроком у напрямку досягнення миру. Причиною нібито є позиція України, яка категорично відкинула ключовий елемент ініціативи адміністрації Трампа — фактичне визнання контролю Росії над анексованим Кримом.

Водночас Україна залишається відданою мирним зусиллям президента США Дональда Трампа щодо завершення війни, заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак після зустрічі в Лондоні з радниками з нацбезпеки Великої Британії, Франції та Німеччини. Вони обговорили шляхи досягнення справедливого миру та домовилися про подальші консультації.

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Хто такий Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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