Штурми не стихають: окупанти націлились на важливе для ЗСУ місто

Військовий сказав, що наразі ситуація напружена, хоча й стабільна.

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Наступ РФ на Часів Яр / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", Міноборони РФ

Головне із заяви військового:

Росіяни готуються до наступу на Часів Яр

Активність атак РФ не зменшується вже протягом місяця

ЗСУ поступаються ворогові в кількості дронів на оптоволокні

Російські війська готуються до наступальних дій у районі міста Часів Яр Донецької області. Про це розповів командир відділення ПТРК 93 ОМБр "Холодний Яр" "Омар" в ефірі Еспресо.

За його словами, біля Часового Яру окупанти постійно проводять штурми малими піхотними групами, готуючись до великих наступальних дій.

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"Ворог намагається проводити штурмові дії малими піхотними групами, прокладаючи логістичні маршрути до наших позицій. У такий спосіб вони проводять підготовку до наступальних дій на цьому напрямку. Активність їхніх атак у районі Часового Яру не зменшується протягом місяця. Ми тримаємося, вживаємо заходів, але ситуація дійсно напружена, хоча й стабільна", - наголосив він.

Командир також додав, що росіяни дуже активно використовують дрони на оптоволокні, а також мають перевагу в піхоті й техніці.

"Ми застосовуємо дрони на оптоволокні тільки щоб знищувати ворожу техніку, центри управління, скупчення піхоти, особливо, якщо це оператори дронів. Утім, знову ж таки, ми поступаємося ворогові в кількості дронів на оптоволокні", - підкреслив військовий.

Часів Яр / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів, що користуючись так званим "великоднім перемир'ям", російські війська перекинули з Криму до Запорізької області техніку та особовий склад, фіксуються ознаки підготовки до активізації штурмів по всій лінії фронту на півдні.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" заявив, що російські окупанти намагаються наступати на Вовчанському напрямку у Харківській області. Українські захисники втратили певні позиції.

Водночас, головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що поблизу державного кордону на території Сумської області і на суміжній території РФ тривають інтенсивні бойові дії. Окупанти намагаються витіснити українські підрозділи з прикордонних позицій у Курській області та прорватися на територію України.

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Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

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