Що буде, якщо Київ і Москва відмовляться від мирного плану Трампа: Венс зробив заяву

США представила і Україні, і Росії "чітку та справедливу пропозицію", заявив Джей Ді Венс.

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Джей Ді Венс зробив заяву щодо мирних переговорів Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Штати відмовляться від посередництва в російсько-українській війні, якщо не отримають від сторін позитивної відповіді на мирний план.

За словами Венса, США представила і Україні, і Росії "чітку і справедливу пропозицію", передає Clash Report.

"Ми відмовимося від посередництва між Росією та Україною, якщо не отримаємо позитивної відповіді. Ми представили чітку і справедливу пропозицію як росіянам, так і українцям", - сказав віце-президент США.

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Як писав Главред, 22 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів з Росією в будь-якому форматі після припинення вогню.

За даними Bloomberg, мирна пропозиція США фактично заморозить лінію фронту в Україні. При цьому Росія збереже фактичний контроль над частиною решти території, яку її сили наразі займають на сході та півдні України.

Axios із посиланням на джерела пише, що США передали Україні так звану "остаточну" мирну пропозицію. Вона передбачає визнання Криму частиною Росії та неофіційне визнання російського контролю над майже всіма територіями, окупованими з моменту вторгнення 2022 року.

The Telegraph пише, що 23 квітня в Лондоні США представлять свій мирний план, який складається з семи пунктів.

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