Як Путін може використати перемир’я: в ISW озвучили тривожний прогноз

Ключові тези:

Потенційна угода про замороження фронту на нинішніх позиціях може не зупинити країну-агресора Росію від нової агресії. Кремль може використати перемир’я для перегрупування та реалізації більш масштабних територіальних амбіцій. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За словами аналітиків, будь-яка потенційна домовленість, яка фіксує нинішню лінію фронту до моменту, коли Росія отримає повний контроль над Луганською, Донецькою, Запорізькою та Херсонською областями, не виключає ймовірності подальшої російської агресії з метою розширення окупації. Особливо у випадку, якщо угода передбачатиме мораторій на постачання Україні західної зброї.

Також зазначається, що Росія активізувала використання бронетехніки по всій лінії фронту, що може свідчити про початок довгострокової кампанії із захоплення так званого "поясу фортець" у Донецькій області.

Аналітики ISW не виключають, що Кремль може тимчасово відмовитися від жорстких вимог щодо повного контролю над окупованими регіонами в обмін на інші поступки з боку США – наприклад, зміну українського уряду на проросійський або значне скорочення чисельності Збройних сил України.

"Кремль, швидше за все, скористається будь-яким перемир’ям, заснованим на обмеженні поставок американської зброї в Україну, щоб підготуватися до нової агресії", – наголошують в ISW.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, У середу, 23 квітня, у Лондоні США проведуть переговори з українськими та європейськими офіційними особами щодо завершення російсько-української війни. Bloomberg повідомляв, що США нібито готові послабити санкції проти Москви і визнати "контроль" Росії над українським півостровом Крим у рамках потенційної угоди про завершення війни.

Видання FP писало, що російський диктатор Володимир Путін заявив нібито про готовність зупинити бойові дії в Україні на лінії фронту в рамках зусиль для досягнення мирної угоди з американським президентом Дональдом Трампом.

Крім того, Путін вперше з 24 лютого 2022 року - повномасштабного вторгнення - висунув пропозицію провести двосторонні переговори з Україною.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.