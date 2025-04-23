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США звинувачуватимуть Україну в зриві мирного процесу: чим це загрожує

Ангеліна Підвисоцька
23 квітня 2025, 21:33
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Якщо Україна не погодиться на виконання "мирних" умов, то може значно скоротитися американська військова допомога.
США звинувачуватимуть Україну в зриві мирного процесу: чим це загрожує
США звинувачуватимуть Україну в зриві мирного процесу / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео на YouTube

Про що говорить Віталій Кулик:

  • США звинувачуватимуть Україну в зриві мирного процесу
  • Ситуація не буде критичною без американської військової допомоги

Команда Дональда Трампа звинуватить Україну в зриві мирного процесу, якщо Київ відмовиться виконувати вимоги, серед яких відмова від Криму і "заморозка" війни. Про це в інтерв'ю Главреду заявив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

Він переконаний, що США покладатимуть на Київ основну відповідальність за зрив процесу досягнення миру. Це може позначитися на військовій допомозі США Україні.

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Однак навіть з урахуванням припинення американської військової допомоги ситуація не буде такою критичною, як може здаватися.

"Ми далеко не у 2022-2023 роках, і припинення американської допомоги не стане тим чинником, який у момент обвалить нашу здатність захищатися. У нас уже є власні можливості, працює власний ВПК, ми нарощуємо обсяги продукції ВПК, є диверсифікація, продовжиться допомога від інших країн Заходу, які не зацікавлені в реалізації сценаріїв Трампа. Тому в деяких питаннях Україні вже можна і "послати" США. Наш президент уже раз робив це, і я вважаю, що це був правильний крок, тому що в результаті ми отримали поділ угоди про надра на дві частини. І друга частина буде не такою, яку спочатку нам малювали Штати", - сказав Кулик.

Водночас експерт переконаний, що Зеленський не діятиме так радикально в питанні переговорів. Україна показуватиме готовність надати Вашингтону можливість самому визначати питання компромісу.

"Ми демонструватимемо власну готовність до діалогу, якщо враховуватимуться наші умови щодо кожного з цих пунктів і підпунктів, які знижуватимуть ризики для нашої безпеки", - додав він.

Кулик акцентував на тому, що саме Росія винна у продовженні війни, а не Україна, раз Путін відмовляється обговорювати певні питання на переговорах.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, на який мирний план згодні Лондон і Париж. The Wall Street Journal дізналися деталі угоди, яка влаштувала б Францію та Велику Британію.

Нагадаємо, раніше Лондон скасував переговори глав МЗС. Переговори щодо мирної угоди між Україною і Росією в Лондоні скасовано, повідомили в Британії.

Як писав Главред, 17 квітня українська делегація зустрілася в Парижі з представниками країн, що входять до так званої "коаліції рішучих". Переговори відбулися в Єлисейському палаці і були присвячені перемир'ю та наданню Україні дієвих гарантій безпеки.

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Хто такий Віталій Кулик?

Віталій Кулик (22 вересня 1976 р., Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

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війна в Україні новини США Володимир Зеленський Володимир Путін вторгнення Росії Віталій Кулик мирні переговори Переговори про припинення вогню
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