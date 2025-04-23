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Зеленський озвучив позицію України на переговорах після удару РФ по Марганцю

Юрій Берендій
23 квітня 2025, 14:53
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Зеленський підтвердив наміри України щодо негайного припинення вогню та наголосив, що не включає жодного із можливих форматів досягнення перемир'я.
Зеленський озвучив позицію України на переговорах після удару РФ по Марганцю
Зеленський розповів, на що готова погодитись Україна / Колаж Главред, фото: ДСНС України, УНІАН

Про що сказав Зеленський:

  • РФ завдала жорстоких ударів по цивільних об'єктах в Марганці
  • Україна наполягає на негайному припиненні вогню
  • Не виключаються будь-які формати для припинення ударів

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський дроновий удар по автобусу в місті Марганець на Дніпропетровщині та наголосив, що Україна готова до обговорення будь-якого із форматів припинення вогню. Відповідну заяву він зробив у своєму Telegram.

Президент наголосив, що медики на Дніпропетровщині надають всю необхідну допомогу постраждалим від ранкового удару російського FPV-дрона.

відео дня

Цей удар по автобусу в Марганці, який перевозив працівників гірничозбагачувального комбінату, він назвав свідомим воєнним злочином і надзвичайно жорстоким актом.

"Звичайний автобус. Це очевидно цивільний обʼєкт, цивільна ціль. Понад 40 поранених, більшість – жінки, є дуже важкі поранення. На жаль, 9 людей загинули. Мої співчуття рідним та близьким", - написав він.

Зеленський підкреслив, що атаки дронами-камікадзе по цивільних, на жаль, стали регулярними. Найбільше від такого терору потерпають мешканці Херсонщини, Куп’янська, Покровська, а також громад Нікополь і Марганець на Дніпровщині. Подібні удари відбуваються майже щодня, і російські війська навіть публікують відео цих атак у мережі.

Президент застеріг, що така тактика терору може стати прикладом для інших терористичних режимів. Це робить російську агресію глобальною загрозою, адже війна з часом еволюціонує, і чим довше вона триває, тим жорстокішими можуть ставати методи ведення бойових дій.

"Ми в Україні наполягаємо на негайному, повному і безумовному припиненні вогню. Саме такою була й абсолютно правильна пропозиція Сполучених Штатів 11 березня цього року. Це абсолютно можливо. Але можливо тоді, коли на це йде Росія та припиняє вбивства", - зазначив він.

Зеленський зазначив, що на Великдень вдалося зменшити інтенсивність бойових дій і уникнути повітряних тривог. Україна запропонувала продовжити цей період тиші щонайменше на 30 днів і домогтися повного припинення вогню.

"Також ми готові до негайного припинення вогню щонайменше по цивільних обʼєктах і вже заявляли про це. Це має бути спільний перший пріоритет з усіма партнерами – збереження життів", - наголосив глава держави.

Він також повідомив про проведення зустрічі з партнерами в Лондоні.

"Україна неодноразово говорила, що не виключає жодного з форматів, які можуть привести до припинення вогню й у подальшому до справжнього миру. Припинення вбивств – це завдання номер один. Вдячний усім, хто зосереджений саме на цьому і допомагає рухатись до завершення війни. Мир може прийти в тиші, і перша ознака тиші – відсутність терору", резюмував президент.

Удари по містах України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 23 квітня армія Росії здійснила атаку дронами на Марганець у Дніпропетровській області. За повідомленням очільника ОВА Сергія Лисака, внаслідок удару є загиблі та поранені. Зокрема, ворожий дрон влучив в автобус, яким їхали працівники місцевого підприємства на роботу.

У той же день російські безпілотники типу "Шахед" атакували Одесу, в місті пролунали потужні вибухи. Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна запропонувала РФ подовжити великоднє перемир’я, однак Росія проігнорувала ініціативу та завдала серію ударів по Харкову, Одесі, Запоріжжю, Донеччині й Сумській області.

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