Зеленський анонсував дату нових переговорів щодо миру і назвав мету України

Представники чотирьох країн працюватимуть у Лондоні, повідомив Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський провів переговори з Кіром Стармером / Колаж: Главред, фото: ОП

Головне із заяв Зеленського:

Україна, США, Велика Британія та Франція проведуть переговори в Лондоні

Мета України - досягти реального і тривалого миру

Представники України, США, Великої Британії та Франції проведуть переговори в Лондоні в середу, 22 квітня.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

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"Уже в середу наші представники працюватимуть у Лондоні. Україна, Велика Британія, Франція, Сполучені Штати. Ми готові рухатися й надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального та тривалого миру", - написав Зеленський.

Президент подякував усім партнерам, які допомагають, а також наголосив, що "безумовне припинення вогню має бути першим кроком до миру, і цей Великдень показав, що саме дії Росії є причиною затягування війни".

Крім того, лідери України та Великої Британії обговорили спільну роботу в європейських безпекових форматах.

/ @ZelenskyyUa

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше Дональд Трамп пригрозив вийти з переговорів про припинення війни в Україні. Про це він заявив під час розмови з журналістами. Так він відповів на запитання про те, як скоро може бути припинення вогню в Україні.

Нагадаємо, у Парижі відбулися переговори, які були присвячені перемир'ю та наданню Україні дієвих гарантій безпеки. Після зустрічі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою і міністром оборони України Рустемом Умеровим державний секретар США Марко Рубіо подзвонив міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову.

Як писав Главред, 17 квітня українська делегація зустрілася в Парижі з представниками країн, що входять до так званої "коаліції рішучих". Переговори відбулися в Єлисейському палаці і були присвячені перемир'ю та наданню Україні дієвих гарантій безпеки.

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Кір Стармер - що про нього відомо Сер Кір Родні Стармер - британський юрист і політик, тіньовий міністр щодо виходу з Євросоюзу (2016-2020 рр.), лідер Лейбористської партії з 4 квітня 2020 року. На думку видання Politico, Стармер із 2020 року робив усе можливе для зміни репутації Лейбористської партії як такої, що є непатріотичною та приділяє недостатньо уваги проблемам безпеки, і домігся в цьому помітного успіху. Позиція тіньового кабінету Стармера полягає в збереженні твердої підтримки України у відбитті російського вторгнення. У лютому 2023 року Стармер приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Лідер лейбористів відвідав Ірпінь і Бучу, де на початку повномасштабного вторгнення звірствували російські окупанти. "Це неймовірно бачити докази звірств, які я бачив сьогодні вранці. Фотографії мирних жителів на околицях Києва із зав'язаними очима і зв'язаними за спиною руками. У Гаазі має бути справедливість і належне відшкодування у відновленні України", - сказав він. Під час свого візиту Стармер заявив, що позиція Британії щодо України "залишиться незмінною". Британський політик висловив солідарність із країною і наголосив на необхідності домагатися справедливості та відшкодування збитків, завданих російськими злочинцями. "Для цього має бути справедливість. Має бути правосуддя в Гаазі, і має бути належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.

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