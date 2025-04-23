Там виробляють Шахеди: дрони атакували місто Єлабуга в Татарстані - деталі

У небі було чутно постріли та гучні вибухи.

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Дрони атакували місто Єлабуга / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Безпілотники атакували місто Єлабуга

Там розташований завод із виробництва Шахедів

У 2024 році в Алабузі було виготовлено понад 6000 Шахедів

Вдень, 23 квітня, невідомі безпілотники атакували місто Єлабуга в Татарстані. Про це повідомили російські телеграм-канали.

Відомо, що були запроваджені обмеження в аеропорту Нижньокамська та Казані - вони не випускали і не приймали рейси.

відео дня

Повідомлялось, що в особливій економічній зоні Алабуга працює російська ППО, яка намагається збити дрони.

Очевидці зняли на відео польоти безпілотників. У небі чутно постріли та гучні вибухи.

Згодом, в Міноборони РФ, як зазвичай, прозвітували про збиття українського безпілотника.

Варто підкреслити, що в місті Єлабуга розташований завод із виробництва Шахедів.

Атака дронів в Татарстані – відео:

Водночас, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив, що у 2024 році в Алабузі було виготовлено понад 6000 Шахедів і тисячі дронів приманок.

"Цього року була поставлена задача росіянами виробляти в Алабузі від 8 000 до 10 000 Шахедів за рік і від 15000 дронів-обманок", - підкреслив він.

Вибухи в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, у Володимирській області країни-агресорки Росії 22 квітня пролунали вибухи. Місцеві жителі Кіржача та Барсового повідомили про звуки детонації зенітно-керованих ракет.

Вдень, 17 квітня, в місті Люберці у Підмосков'ї стався потужний вибух. Пізніше стало відомо, що вибух прогримів на заводі "Вторалюмінпродукт".

Крім того, у ніч на 17 квітня в місті Шуя Іванівської області РФ прогриміли вибухи і спалахнула потужна пожежа. РосЗМІ писали про атаку на розташування 112-ї гвардійської ракетної бригади, яка причетна до ракетного удару по Сумах 13 квітня, який забрав життя десятків українців.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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