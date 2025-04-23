'Нема чим хвалитися': Трамп обурився 'запальною заявою' Зеленського про Крим

Трамп хоче "добитися" миру між Україною та Росією, але заява Зеленського нібито затягує війну.

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Трамп розкритикував заяву Зеленського про Крим / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

Головні тези Трампа:

Заява Зеленського про невизнання Криму російським є "шкідливою для мирних переговорів"

Крим вже давно втрачений і "не є предметом обговорення"

США близькі до мирної угоди, але Україна має "зробити крок"

Заява президента України Володимира Зеленського про юридичне невизнання Криму російським нібито "дуже шкідлива" для мирних переговорів. Проте Україну ніхто не змушує визнавати Крим територією РФ. Про це заявив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

"Президент України на першій сторінці The Wall Street Journal хвалиться, що "Україна юридично не визнає окупацію Криму. Тут нема про що говорити". Але це дуже шкідливо для мирних переговорів, адже Крим був втрачений багато років тому під керівництвом Барака Хусейна Обами. І навіть не є предметом обговорення", - заявив Трамп.

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Трамп наголосив, що ніхто не змушує Україну визнавати Крим частиною Росії, але він вже давно втрачений. За його словами, "якщо він (Зеленський - Главред) хоче Крим, то чому за нього не воювали одинадцять років тому, коли його без жодного пострілу передали Росії".

Також Трамп заявив, що в Криму давно базуються російські військово-морські сили, а подібні "запальні заяви" лише продовжують війну.

"Саме такі запальні заяви, як Зеленського, ускладнюють вирішення цієї війни. Йому нема чим хвалитися! Ситуація для України жахлива — він може мати мир або він може воювати ще три роки, перш ніж втратити всю країну", - написав американський президент.

Він також стверджує, що не має жодного зв’язку з Росією, але прагне зупинити загибель тисяч солдатів з обох сторін. Трамп вважає, що нинішня риторика Зеленського лише затягує війну.

"Сьогоднішня заява Зеленського лише продовжить "поле вбивства", а цього ніхто не хоче! Ми дуже близькі до угоди, але людина, у якої "немає карт для гри", має нарешті зробити це", - зазначив Трамп.

Президент США завершив тим, що готовий допомогти обом країнам "вибратися з цього повного безладу", який, за його словами, "ніколи б не почався, якби він був президентом".

Питання Криму - новини за темою

Нагадаємо, США пропонують мирний план, що включає визнання Криму російським і "заморожування" лінії фронту. План також передбачає послаблення санкцій проти РФ в обмін на припинення бойових дій.

Натомість президент України Володимир Зеленський під час брифінгу підтвердив, що США пропонують припинення вогню, поступки щодо територій і відмову від НАТО. Він наголосив, що Крим — український, і Київ не визнає його окупації.

Як повідомляв Главред, держсекретар США Марко Рубіо не поїхав на переговори в Лондон щодо завершення війни Росії проти України. За даними CNN, причина — небажання Києва прийняти ключовий пункт пропозиції Трампа про визнання російського контролю над Кримом. Формально відмову пояснили "логістичними причинами".

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