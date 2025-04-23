"Застосовуватиметься метод нарізування салямі": що буде, якщо Київ піде на поступки

Про що говорить Віталій Кулик:
- РФ вимагає від України піти на поступки
- Поступки Києва не приведуть до повноцінного мирного договору
- Поступки можуть призвести лише до зниження інтенсивності боїв
Війна в Україні не закінчиться, навіть якщо Київ погодиться на всі умови Путіна і Трампа. Про це в інтерв'ю Главреду заявив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.
Він переконаний, що це Росія не заспокоїться і це не призведе до повноцінного мирного договору. Це може лише знизити інтенсивність бойових дій.
"Таким чином, щодо України буде застосовано метод "нарізання салямі", і Путін висуватиме все нові й нові вимоги. Втім, цього може бути достатньо для того, щоб зупинити бойові дії", - сказав Кулик.
Переговори про припинення вогню - останні новини за темою
Раніше повідомлялося, на який мирний план згодні Лондон і Париж. The Wall Street Journal дізналися деталі угоди, яка влаштувала б Францію і Велику Британію.
Нагадаємо, раніше Лондон скасував переговори глав МЗС. Переговори щодо мирної угоди між Україною і Росією в Лондоні скасовано, повідомили в Британії.
Як писав Главред, 17 квітня українська делегація зустрілася в Парижі з представниками країн, що входять до так званої "коаліції рішучих". Переговори відбулися в Єлисейському палаці і були присвячені перемир'ю та наданню Україні дієвих гарантій безпеки.
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Хто такий Віталій Кулик?
Віталій Кулик (22 вересня 1976 р., Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.
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