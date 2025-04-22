Перемир'я було обманом: Братчук розповів, що готували окупанти на фронті

Під приводом перемир'я на Великдень ворог провів ротації та розчищав простір для наступальних дій.

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ЗСУ стримали штурм ворога на Запорізькому напрямку / Колаж: Главред, фото: 43 ОАБр, Міноборони РФ

Що сказав Братчук:

Під час перемир'я ворог по всьому фронту проводив ротації

РФ порушила перемир'я на Херсонщині більше ста разів

Окупанти накопичили штурмові групи

Окупаційна армія країни-агресорки Росії використала так зване великоднє перемир'я для того, щоб провести ротацію та підготувати собі простір для можливого наступу.

Про це в етері Еспресо розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. За його словами, ворог також на окремих ділянках фронту намагався здійснювати розмінування та прибирати знищену ЗСУ техніку.

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Щодо порушення окупантами режиму тиші Братчук зазначив, що, наприклад, на Оріхівському напрямку відбулося бойове зіткнення 21 квітня. Але усі спроби росіян просунутися вперед виявилися безуспішними.

Оріхів / Інфографіка: Главред

"По Херсону й Херсонських громадах ворог за добу так званого перемир'я порушив свою обіцянку 130 разів. Йдеться про використання FPV-дронів і артилерійські обстріли", - підкреслив речник УДА.

Братчук додав, що командування РФ також не сиділо, склавши руки. На півдні за добу так званого перемир'я ворог накопичив штурмові групи для атаки островів в дельті Дніпра.

"Тут ситуація залишилася без змін - ворог намагається вийти на правий берег, але його дії є цілком передбачуваними. Ми чітко розуміємо, що робить ворог, і відповідь буде адекватною", - сказав він.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що поблизу державного кордону на території Сумської області і на суміжній території РФ тривають інтенсивні бойові дії. Окупанти намагаються витіснити українські підрозділи з прикордонних позицій у Курській області та прорватися на територію України.

Раніше також в НГУ повідомили, що група російських піхотинців потрапила в полон до українських бійців на Куп’янському напрямку. Загарбники хотіли закріпитися на позиції, однак реалізацію ворожого плану зірвали українські захисники.

Напередодні, як писав Главред, стало відомо і те, що підрозділи Сил оборони України змогли відтіснити російських окупантів у районі Удачного Донецької області.

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Хто такий Сергій Братчук? Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України. Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі. Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації. Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

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