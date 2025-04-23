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"Гірка пігулка для України": ЗМІ опублікували 7 пунктів мирного плану Трампа

Анна Ярославська
23 квітня 2025, 08:53
377
Трамп дозволить Путіну зберегти майже всі території, які він захопив в України.
'Гірка пігулка для України': ЗМІ опублікували 7 пунктів мирного плану Трампа
У Києві повідомили, що скептично ставляться до прогресу в мирній угоді - The Telegraph / Колаж: Главред, фото: Facebook, ОПУ

Ви дізнаєтеся:

  • Коли і де буде представлений американський мирний план
  • Що пропонують США для завершення війни
  • Які шанси того, що Україна і РФ погодяться на "план Трампа"

Сьогодні, 23 квітня, у Лондоні відбудеться черговий раунд переговорів щодо питання завершення російсько-української війни. Передбачається, що США представлять свій мирний план, який складається із семи пунктів. У The Telegraph дізналися деталі цього плану.

Як пише видання, президент США Дональд Трамп дозволить господареві Кремля Володимиру Путіну зберегти майже всі території, які він захопив в України.

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Американська пропозиція передбачає офіційне визнання США суверенітету Росії над анексованим Кримом і передбачає фактичне визнання інших окупованих територій.

"Це означало б заморожування нинішньої лінії фронту, що дозволило б Путіну зберегти майже всю територію, яку завоювала Росія", - пише видання.

План включає деякі зміни на користь України. Зокрема, Росія повинна буде відмовитися від двох невеликих територій, які зараз займають окупаційні війська.

Україна отримає безперешкодний доступ до гирла річки Дніпро, а Росія виведе свої війська з другої частини Херсонської області.

7 пунктів мирного плану США

Перші два пункти мирного плану Трампа передбачають негайне припинення вогню та прямі переговори між Україною та Росією.

Третій пункт вимагає, щоб Україна утрималася від прагнення до членства в НАТО, хоча країна, як і раніше, матиме можливість вступити до ЄС.

Четвертий пункт стосується території, оскільки Америка пропонує де-юре визнати суверенітет Росії над Кримом, регіоном України, який Путін незаконно анексував 2014 року.

Під контроль США буде передана найбільша в Україні атомна електростанція в Запоріжжі, яка наразі захоплена російськими військами.

Згідно з шостим пунктом, Україна підпише угоду про видобуток корисних копалин, яка надасть американським компаніям доступ до природних ресурсів країни.

Сьомий пункт порушує питання про можливість нових відносин між Америкою і Росією, стверджуючи, що всі санкції США будуть зняті, і дві країни зможуть почати співпрацювати у сфері енергетики.

Зазначається також, що європейські країни могли б розгорнути сили забезпечення безпеки, щоб утримати Путіна від повторного вторгнення, однак план не зобов'язує США гарантувати безпеку будь-якого такого розгортання.

Спецпредставник США генерал Кіт Келлог, сподівається отримати згоду України на цей план у середу. Його колега Стів Віткофф потім вирушить до Москви і представить план Путіну.

Очікувалося, що держсекретар США Марко Рубіо візьме участь у переговорах, але у вівторок увечері він відмовився від участі.

"Цей план стане гіркою пігулкою для України, оскільки вона втратить територію, не отримавши жодних чітких гарантій безпеки з боку США", - пишуть журналісти.

Чиновники в Києві повідомили The Telegraph, що вони скептично ставляться до прогресу в мирній угоді.

Ще одна проблема в тому, що Путін може не захотіти відмовитися навіть від обмеженої української території, яку пропонують США.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
​Спецпредставники Трампа щодо завершення війни / Інфографіка: Главред ​

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 23 квітня в Лондоні США проведуть переговори з українськими та європейськими офіційними особами щодо завершення російсько-української війни. Ця зустріч стане продовженням зустрічі в Парижі 17 квітня.

За даними Bloomberg, мирна пропозиція США фактично заморозить лінію фронту в Україні. При цьому Росія збереже фактичний контроль над частиною решти території, яку її сили наразі займають на сході та півдні України.

Axios із посиланням на джерела пише, що США передали Україні так звану "остаточну" мирну пропозицію. Вона передбачає визнання Криму частиною Росії та неофіційне визнання російського контролю над майже всіма територіями, окупованими з моменту вторгнення 2022 року.

22 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів із Росією в будь-якому форматі після припинення вогню.

Російський диктатор Володимир Путін заявив нібито про готовність зупинити бойові дії в Україні на лінії фронту в рамках зусиль для досягнення мирної угоди з американським президентом Дональдом Трампом.

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