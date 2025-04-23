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Україна втратить частину територій: на який мирний план згодні Лондон і Париж

Анна Ярославська
23 квітня 2025, 12:06
1183
The Wall Street Journal дізналися деталі угоди, яка влаштувала б Францію та Велику Британію.
Зеленський, Макрон, Стармер, ЗСУ
Франція і Британія готові до втрати частини територій України - WSJ / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, 93 Омбр

Ви дізнаєтеся:

  • На який сценарій завершення війни згодні Лондон і Париж
  • Чого побоюються в Києві в контексті мирного плану

Франція та Британія нібито відкриті для сценарію, за якого Україна може втратити контроль над частиною своїх територій. Натомість Київ отримає гарантії безпеки і тверду економічну підтримку. Про це пише американське видання The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела.

Як зазначають журналісти, Лондон і Париж віддали б перевагу угоді, за якої Київ визнав би втрату територій лише "де-факто", без формального закріплення, заради припинення вогню. Далі піде договір, схожий на угоду між Республікою Корея і КНДР, що завершила війну 1950-1953 років.

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"Оскільки лінія фронту за останні два роки особливо не рухається, українська громадськість поступово починає ставитися до ідеї, що для закінчення війни може знадобитися деяка територіальна поступка", - зазначають журналісти.

WSJ додає, що поки незрозуміло, які мирні умови готовий прийняти президент РФ Путін.

У Києві побоюються, що без надійних гарантій безпеки Путін прийме будь-які пропоновані поступки, відновить свої збройні сили і знову вторгнеться через кілька років. Навіть якщо членство в НАТО нереальне, українці сподіваються, що західні країни відправлять війська і зброю, щоб утримати Москву від нового вторгнення.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпредставники Трампа щодо завершення війни / Інфографіка: Главред ​

Мирні переговори в Лондоні - останні новини

Як писав Главред, 23 квітня глава Офісу президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умеров прибули до Лондона, де проведуть зустрічі з американськими та європейськими співрозмовниками.

Як повідомив Єрмак, сторони обговорюватимуть способи досягнення повного і безумовного припинення вогню як першого кроку до повноцінного процесу врегулювання і досягнення справедливого і міцного миру.

Держсекретар США Марко Рубіо не візьме участі в переговорах у Лондоні, спрямованих на пошук шляхів завершення війни Росії проти України, оскільки "Київ дав зрозуміти, що відхилить ключовий пункт пропозиції адміністрації Трампа про припинення трирічного конфлікту".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Штати відмовляться від посередництва в російсько-українській війні, якщо не отримають від сторін позитивної відповіді на мирний план.

Axios із посиланням на джерела пише, що США передали Україні так звану "остаточну" мирну пропозицію. Вона передбачає визнання Криму частиною Росії та неофіційне визнання російського контролю над майже всіма територіями, окупованими з моменту вторгнення 2022 року.

The Telegraph пише, що 23 квітня в Лондоні США представлять свій мирний план, який складається з семи пунктів.

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