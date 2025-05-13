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Деталі переговорів у Стамбулі та погрози РФ: головні новини України (дайджест)

Юрій Берендій
13 травня 2025, 22:00
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Новини України 13 травня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.
Деталі переговорів у Стамбулі та погрози РФ: головні новини України (дайджест)
Головні новини України станом на 22:00 13 травня / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, pixabay, kremlin.ru, 41 ОМБр

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

У Лондоні відбувся саміт щодо України: що вирішили країни групи Веймар+

У понеділок, 12 травня, у Великій Британії відбулася зустріч міністрів закордонних справ низки європейських країн. За її результатами офіційний Лондон оприлюднив спільну заяву щодо України та євроатлантичної безпеки. Вона стосується зусиль щодо припинення вогню в Україні, тиску на РФ для завершення війни, гарантій безпеки та подальшої підтримки Києва.

Як повідомляє британський уряд, в оприлюдненому резюме вказується, що країни з групи Веймар+ підтвердили свою солідарність з українським народом, а також "наше співчуття жертвам нещодавніх нападів з боку Росії та нашу повну підтримку безпеки, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

відео дня

Європа поставила на паузу рішення про санкції проти РФ: у Bloomberg назвали причину

Європейські лідери готові дочекатися можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна в Туреччині, перш ніж підштовхувати США до оголошення нових санкцій проти Москви. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

Переговори у Стамбулі: у РФ висунули умову Києву для досягнення прогресу

Віце-спікер Ради Федерації Костянтин Косачов заявив, що Росія та Україна можуть досягти прогресу на переговорах 15 травня в Стамбулі. Однак для цього є умова. Зокрема, Київ має "відмовитися від будь-яких ультиматумів".

У коментарі виданню Известия Косачов нагадав, що під час переговорів у Стамбулі 2022 року сторони "досягли порозуміння з більшості позицій". За його словами, ще тоді сторони нібито "змогли досягти певного прогресу".

Путін може напасти на Захід: у Бундестазі назвали терміни

Депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Норберт Реттген вважає, що Російська Федерація може не чекати чотири-п'ять років, щоб здійснити військовий напад на західні країни, скориставшись їхньою неготовністю.

За словами німецького депутата, Кремль може здійснити нову агресію швидше - можливо, вже впродовж двох-трьох років, пише n-tv.

Угода щодо надр зі США не принесе результатів у найближчі 10-15 років - FT

Угода про надра, яку Дональд Трамп уклав з Україною, не дасть особливих результатів з видобутку корисних копалин принаймні протягом десятиліття і потребуватиме величезних приватних інвестицій, щоб запустити проєкти в роботу. Про це пише Financial Times, посилаючись на оцінки представників галузі.

Трамп поставив ультиматум Україні та РФ: Віткофф розповів, що вимагають США

Президент США Дональд Трамп наполягає на прямому діалозі між Києвом і Москвою для завершення війни в Україні. Якщо сторони не погодяться на переговори найближчим часом, США можуть вийти з процесу мирного врегулювання. Про це заявив його спецпосланець Стів Віткофф в інтерв’ю виданню Breitbart News.

Зеленський готовий до прямої розмови у Стамбулі лише з Путіним - Подоляк

Під час можливих переговорів у Стамбулі президент України Володимир Зеленський готовий розмовляти лише з главою Кремля Володимиром Путіним. Будь-які інші формати переговорів - це формальна присутність без результату. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі The Breakfast Show.

"Перлина" і 5 регіонів: у Трампа розкрили теми переговорів України та РФ

Головними темами переговорів між Україною та Росією мають стати питання українських територій, статусу Запорізької АЕС та доступу України до водних шляхів. Про це заявив спеціальний посланець президента США Стів Віткофф в інтерв’ю виданню Breitbart News.

Україна в трійці країн: ЗМІ дізналися, куди з першим візитом приїде Папа Римський

Новий понтифік Римо-Католицької Церкви Папа Лев XIV попри те, що перебуває на посаді лише п’ять днів, уже отримав низку офіційних запрошень до різних країн. Першими державами, які можуть прийняти його з апостольським візитом, стануть Туреччина, Україна та Перу. Про це повідомило італійське видання La Repubblica.

"Путін хоче воювати": Волкер сказав, коли чекати припинення вогню в Україні

Наразі 30-денне припинення вогню в Україні неможливе, тому що російський диктатор Володимир Путін хоче продовжувати воювати, атакувати і бомбити українські міста. Таку думку колишній спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер висловив в інтерв'ю Радіо Свобода.

Дощі литимуть по всій Україні: лише 4 області не зачеплять опади

Погода в Україні у середу, 14 травня, відзначиться суттєвими дощами.

Істотних опадів не буде лише у чотирьох областях нашої держави – і то лише вдень. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

Кремль грає в мовчанку: в ОПУ обіцяють відповідь, якщо Путін не з'явиться в Стамбулі

Росія готується до майбутніх переговорів у Стамбулі. Кремль оголосить склад російської делегації, коли лідер РФ Володимир Путін "вважатиме за необхідне". Таку заяву зробив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

Участь Трампа під питанням: ЗМІ розкрили, хто з'явиться на переговорах України і РФ

Президент США Дональд Трамп відправить свої спецпосланців з питань України та Росії Кіта Келлога та Стіва Віткоффа до Туреччини. Вони візьмуть участь у переговорах між Києвом і Москвою, які мають відбутися 15 травня у Стамбулі. Про це повідомило видання Reuters.

"Запеклі бої": росіяни на мотоциклах намагаються прорватися на Дніпропетровщину

На півдні України, на Новопавлівському напрямку, російські військові, зокрема й за допомогою мотоциклетної техніки, намагаються прорватися в Дніпропетровську область. Тільки за останню добу противник там здійснив 24 штурми. Про це сказав речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

"Росію чекають наслідки": у Німеччині пригрозили Путіну через переговори

Російський диктатор Володимир Путін повинен прибути на переговори з Україною 15 травня у Туреччині, якщо він зацікавлений у мирі.

Якщо глава Кремля не зробить цього, то країну-агресорку Росію очікуватимуть наслідки. Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, пише Tagesschau.

Переговори в Стамбулі - чого чекати українцям і чи закінчиться війна 15 травня

15 травня 2025 року в Стамбулі заплановано потенційно історичну зустріч між президентами України та Росії — Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Це може стати першим прямим діалогом між лідерами з початку повномасштабної війни в лютому 2022 року. Зустріч ініційована Путіним, проте Кремль досі не підтвердив склад своєї делегації, що викликає сумніви щодо участі російської сторони .

Главред зібрав головне, що варто знати про можливі наслідки пепереговорів у Стамбулі.

Зеленський назвав країну, яка закликала не бити по параду в РФ: це не США

Китай особисто закликав Україну не атакувати РФ у період проведення заходів на честь 80-річчя перемоги в Москві. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції.

Водночас він зазначив, що китайська сторона акцентувала на тому, що Китай підтримує 30-денне припинення вогню, яке пропонує Україна.

Чи може Україна вести переговори з РФ попри рішення РНБО - Зеленський зробив заяву

Президент України Володимир Зеленський має право проподити переговори із російським диктатором та воєнним злочинцем Путіним попри рішення РНБО. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами, передає УНІАН.

Президент України заявив, що твердження про його нібито небажання вести переговори з Путіним — це виключно російський наратив.

Кілька великих міст під загрозою, армія РФ просувається в 4 областях – Чмут

Російська окупаційна армія суне у наступ на трьох напрямках – в Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Про це розповів голова благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут, повідомляє ТСН. Він зазначив, що наступ в Сумській області – це спосіб тиску на обласний центр, місто Суми і відтягування українських сил і засобів.

Зеленський прямо сказав, чого саме хоче домогтися на переговорах у Туреччині

Президент України Володимир Зеленський робить усе, щоб у Туреччині відбулася зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це він особисто заявив під час пресконференції.

США обговорюють розгортання військ країн Заходу в Україні - Келлог

США обговорюють з партнерами можливість розгортання військових сил на захід від Дніпра в рамках врегулювання війни в Україні. До України планують відправити війська Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі. Про це заявив спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог, передає Clash Report.

Економіка РФ буде під потужним ударом: Зеленський - про великі санкції партнерів

Президент України Володимир Зеленський планує полетіти до Туреччини, щоб провести особисті переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Якщо Путін не прибуде на переговори, це свідчитиме про те, що він не готовий закінчувати війну. Водночас Зеленський вважатиме невдачею, якщо від переговорів із російською стороною не буде результатів. Про це він заявив під час пресконференції.

Китай надіслав таємний сигнал: Зеленський вперше розкрив деталі переговорів у Стамбулі

Перед запланованими переговорами в Стамбулі 15 травня 2025 року, президент України Володимир Зеленський провів пресконференцію, на якій наголосив на необхідності особистої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним для досягнення миру.

Главред зібрав головні заяви президента України Володимира Зеленського.

"Історичний парадокс, історична ганьба": як Путін принизив себе на параді

Російський диктатор Володимир Путін зганьбився на власному військовому параді на Красній площі в Москві. На святкування 80-річчя перемоги він запросив тих, чиї діди воювали на боці нацистів, з метою захоплення світу. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Грозові дощі та холод накривають Україні: у яких областях буде сухо та тепло

Погода в Україні 14 травня буде дощовою та прохолодною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні очікуються періодичні дощі 14 травня. Істотних опадів не буде лише у Київській, Житомирській, Вінницькій та Черкаській областях.

РФ стягує сили і готується до масштабного наступу - FT

РФ готується до масштабного наступу. Ворог вже перекидає сили на ключові точки. Про це повідомляє FT з посиланням на представників української розвідки.

При цьому РФ намагається затягнути війну, відтягуючи прямі мирні переговори.

Путіна вже попередили - чим для Росії обернеться відмова від припинення вогню

США та Європа готові запровадити проти Росії безпрецедентно жорсткі санкції, якщо вона відмовиться від перемир’я з Україною. Про це заявив спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог в ефірі Fox Business.

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