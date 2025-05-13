Дощі литимуть по всій Україні: лише 4 області не зачеплять опади

Температура повітря опускатиметься до +3 градусів.

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Погода в Україні - дощі литимуть майже по всій території нашої держави/фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні у середу, 14 травня

У яких областях будуть дощі, а де істотних опадів не очікується

Якою буде температура повітря

Погода в Україні у середу, 14 травня, відзначиться суттєвими дощами.

Істотних опадів не буде лише у чотирьох областях нашої держави – і то лише вдень. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

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"14-го травня в Україні очікуються періодичні дощі. Хіба що вдень на Київщині, на Житомирщині, Вінниччині та Черкащині без істотних опадів", – зазначила синоптикиня.

За її словами, температура повітря не зазнає особливих змін, упродовж дня завтра передбачається +12…+18 градусів.

Найтепліше буде в Луганській області, а найхолодніше – на Закарпатті.

Погода в Україні 14 травня/ meteoprog

Погода в Києві 14 травня

У Києві у середу суттєві опади малоймовірні.

Вночі у столиці буде холодно, стовпчики термометрів показуватимуть +3…+6 градусів, вдень при проясненнях повітря може прогрітися до +15, +16 градусів.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, мокрий сніг і дощі накриють Україну – стало відомо, у яких областях будуть сильні опади. Похолодання буде й далі триматися в Україні, подекуди очікується лише +2 градуси.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриває потужна негода – литимуть дощі з мокрим снігом. Погода у Сумах буде однією з найпрохолодніших. Там температура повітря опуститься до +11 градусів вдень.

Нагадаємо, стало відомо, коли потепління накриє Україну – синоптикиня сказала точну дату. У найближчі дні холод нікуди не дінеться – період з низькими температурами затягнеться. Синоптикиня сказала, коли знову буде тепло.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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