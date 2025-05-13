Дощі литимуть по всій Україні: лише 4 області не зачеплять опади

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні у середу, 14 травня
- У яких областях будуть дощі, а де істотних опадів не очікується
- Якою буде температура повітря
Погода в Україні у середу, 14 травня, відзначиться суттєвими дощами.
Істотних опадів не буде лише у чотирьох областях нашої держави – і то лише вдень. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
"14-го травня в Україні очікуються періодичні дощі. Хіба що вдень на Київщині, на Житомирщині, Вінниччині та Черкащині без істотних опадів", – зазначила синоптикиня.
За її словами, температура повітря не зазнає особливих змін, упродовж дня завтра передбачається +12…+18 градусів.
Найтепліше буде в Луганській області, а найхолодніше – на Закарпатті.
Погода в Києві 14 травня
У Києві у середу суттєві опади малоймовірні.
Вночі у столиці буде холодно, стовпчики термометрів показуватимуть +3…+6 градусів, вдень при проясненнях повітря може прогрітися до +15, +16 градусів.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, мокрий сніг і дощі накриють Україну – стало відомо, у яких областях будуть сильні опади. Похолодання буде й далі триматися в Україні, подекуди очікується лише +2 градуси.
Також раніше повідомлялося, що Україну накриває потужна негода – литимуть дощі з мокрим снігом. Погода у Сумах буде однією з найпрохолодніших. Там температура повітря опуститься до +11 градусів вдень.
Нагадаємо, стало відомо, коли потепління накриє Україну – синоптикиня сказала точну дату. У найближчі дні холод нікуди не дінеться – період з низькими температурами затягнеться. Синоптикиня сказала, коли знову буде тепло.
Вас також може зацікавити:
- Чим відрізняються 2 леви: лише люди із зором орла знайдуть відгадку за 19 секунд
- Де тюлень серед ведмедів: лише найуважніші знайдуть його за 6 секунд
- Де цифра 6 серед 8: лише геній вгадає за 5 секунд
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред