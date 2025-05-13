Економіка РФ буде під потужним ударом: Зеленський - про великі санкції партнерів

Європа і США введуть потужні санкції проти РФ, якщо Путін не погодиться на припинення вогню в Україні.

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Які санкції введуть проти РФ, якщо не буде результату від перемовин / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що відомо:

Зеленський очікує зустрітися з Путіним у Туреччині

Проти РФ введуть жорсткі санкції, якщо РФ відмовиться від припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський планує полетіти до Туреччини, щоб провести особисті переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Якщо Путін не прибуде на переговори, це свідчитиме про те, що він не готовий закінчувати війну. Водночас Зеленський вважатиме невдачею, якщо від переговорів із російською стороною не буде результатів. Про це він заявив під час пресконференції.

Зеленський зазначив, що хоче домовитися з РФ про повне припинення вогню терміном щонайменше на 30 днів. Якщо Путін не погодиться на це, то країни-партнери задіють інструменти тиску у вигляді санкцій.

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"Якщо Росія не покаже бажання закінчити цю війну, а показати це можна тільки першим початковим кроком - припинення вогню. Якщо вона цього не зробить, я вважаю, що будуть задіяні всі санкційні інструменти", - сказав Зеленський.

Він додав, що проти РФ має бути запроваджено найсильніший пакет санкцій, якщо у Стамбулі не відбудеться зустріч між Україною та Росією. Це будуть санкції за небажання закінчувати війну.

"Це має бути найсильніший пакет санкцій. Тому що це воля до закінчення війни чи ні. Тобто це чіткий сигнал, що вони не хочуть і не збираються закінчувати війну. Або навпаки вони продемонструють, що вони не тільки з ядерною зброєю серйозні, а й без неї на щось здатні. Тому, мені здається, (треба - ред.) сильний пакет Сполучених Штатів, сильний пакет Європи, будемо дуже вдячні", - заявив президент України.

Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Ці санкції можуть бути введені вже в травні на засіданні країн Європи.

"Це може бути середина або кінець місяця. Ми очікуємо, що саме під час засідання лідерів це буде розглянуто і буде сильний пакет. Я хотів би, щоб пакет був щонайменше на тому ж рівні, на якому зараз є пропозиція в Конгресі від Ліндсі Грема щодо санкцій по енергетиці, по банківській системі. Там сильний пакет, те що я бачив, я вважаю, що це сильний пакет. Якщо Європа до свого пакету може додати аналоги сильних кроків США, ми були б вдячні. Це важливо - не пакет заради пакета, а сильний пакет, який буде впливати ще на економіку Росії", - підкреслив президент.

Санкції проти РФ - головні новини

Раніше повідомлялося про те, що Берлін висунув ультиматум Путіну. Якщо Москва не прийме цю вимогу, то "почнеться підготовка" до нових санкцій.

Нагадаємо, раніше "коаліція охочих" поставила РФ жорсткий ультиматум. Лідери Франції, Німеччини, Польщі, Британії та України підготували спільну заяву за підсумками зустрічі в Києві.

Як повідомляв Главред, лідери Франції та Великої Британії виступили з жорсткою заявою, пригрозивши Росії новими санкціями в разі відмови від дотримання припинення вогню.

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