Британія оголосить про найбільший в історії пакет санкцій проти тіньового флоту РФ

На Даунінг-стріт очікують, що нові обмеження посилять тиск на російську економіку.

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Кір Стармер оголосить про найбільший в історії пакет санкцій, націлений на тіньовий флот РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, president.gov.ua

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Коли оголосять про рекордний санкційний пакет

Кого торкнуться нові британські обмеження

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосить про запровадження великого санкційного пакета проти тіньового флоту Росії.

Рекордний санкційний пакет буде націлений "на старий і небезпечний тіньовий флот, що перевозить російську нафту", повідомляє британський уряд.

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На Даунінг-стріт очікують, що це посилить тиск на економіку РФ, яка "похитується через зниження цін на нафту і високу вартість війни".

"Безрозсудні дії флоту становлять дорогу загрозу для критичної національної інфраструктури Великої Британії та євроатлантичного регіону і навколишнього середовища. Новий пакет означатиме, що Велика Британія застосує санкції проти більшої кількості кораблів тіньового флоту, ніж будь-яка інша країна", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Лондон накладе санкції на "до 100 нафтових танкерів, які є основною частиною тіньового флоту Путіна і відповідають за перевезення вантажів на суму понад 24 мільярди доларів з початку 2024 року".

Також нові британські санкції, як очікує Лондон, крім великої кількості танкерів тіньового флоту завдадуть удару по "тим, хто стоїть за тіньовим флотом".

"Сьогоднішня акція ще більше демонструє, що ніде сховатися тим, хто допомагає фінансувати військову машину Путіна", - зазначають у британському уряді.

Про санкції оголосять 9 травня на саміті представників країн, які є членами Об'єднаних експедиційних сил (JEF) у столиці Норвегії Осло.

До JEF входять 10 країн: Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Нідерланди, Швеція та Велика Британія.

Санкції проти Росії - останні новини

Як писав Главред, республіканець Ліндсі Грем заявив, що 72 його колеги підтримають законопроєкт, який запровадить "нищівні" нові санкції проти Росії та тарифи для країн, що купують у неї нафту, газ та інші ключові товари, якщо Володимир Путін не почне серйозні переговори про припинення війни в Україні.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що у Сполучених Штатах Америки збирають відомості щодо можливостей протидії так званому тіньовому флоту Росії та її оборонно-промисловому комплексу. Також триває підготовка до фінансових і банківських санкцій.

Тим часом Україна консультується зі США щодо нових санкцій. Основна мета - вдарити по "больових точках" Росії, щоб примусити її до серйозного дипломатичного діалогу і завершення війни.

Представник ЄС із санкцій Девід О'Салліван заявив, що в Європейському Союзі розглядають санкції проти країни-агресора Росії як важливий важіль тиску. Будь-яке пом'якшення санкцій проти Москви буде можливе лише для досягнення міцного миру між РФ і Україною.

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Що таке тіньовий флот Росії Тіньовий флот Росії (також "сірий флот", "темний флот") - це термін для опису кораблів, які використовуються при перевезенні нафти, нафтопродуктів і скрапленого природного газу з РФ в обхід санкцій, запроваджених у зв'язку з вторгненням Росії в Україну. Як пише Вікіпедія, тіньовий флот складається переважно із застарілих суден, що здійснюють навігацію без стандартної страховки судна. Судна використовують складні схеми власності та менеджменту компаній, а також часто змінюють свої назви. Власників таких суден часто складно встановити. Як правило, кораблі тіньового флоту використовують так звані удбні прапори і функціонують з порушенням морських законів. Російська Федерація витратила на створення тіньового флоту понад 8 млрд доларів. За оцінкою Bloomberg від грудня 2023 року, 45% російської нафти транспортувалося за допомогою кораблів тіньового флоту.

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