У Лондоні відбувся саміт щодо України: що вирішили країни групи Веймар+

Європейські міністри підтвердили свою солідарність з українським народом і привітали мирні зусилля під керівництвом США.

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Країни групи Веймар+ зробили заяву про Україну / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, Вікіпедія

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Що таке група Веймар+

Про що домовилися європейські міністри на саміті в Лондоні

У понеділок, 12 травня, у Великій Британії відбулася зустріч міністрів закордонних справ низки європейських країн. За її результатами офіційний Лондон оприлюднив спільну заяву щодо України та євроатлантичної безпеки. Вона стосується зусиль щодо припинення вогню в Україні, тиску на РФ для завершення війни, гарантій безпеки та подальшої підтримки Києва.

Як повідомляє британський уряд, в оприлюдненому резюме вказується, що країни з групи Веймар+ підтвердили свою солідарність з українським народом, а також "наше співчуття жертвам нещодавніх нападів з боку Росії та нашу повну підтримку безпеки, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

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Європейські міністри привітали мирні зусилля під керівництвом США і "перспективу подальших переговорів цього тижня".

"Поки що Росія не виявила жодного серйозного наміру досягти прогресу. Вона повинна зробити це без зволікання", - йдеться у спільній заяві.

Також глави МЗС європейських держав приєдналися до заклику України до негайного і всеосяжного 30-денного припинення вогню, щоб "створити простір для переговорів про справедливий, всеосяжний і міцний мир".

Також на зустрічі в Лондоні вони обговорили, як надалі активізуватимуть зусилля Європи з підтримки України "в її поточному захисті від агресивної війни Росії".

"Україна має бути впевненою у своїй здатності й надалі успішно протистояти російській агресії за нашої підтримки", - наголошується в заяві.

На переконання європейських чиновників, сильна українська армія буде "життєво необхідна".

"Ми домовилися працювати з Україною над ініціативами щодо зміцнення українських збройних сил, відновлення запасів боєприпасів і обладнання та подальшого зміцнення промислового потенціалу", - повідомили на Даунінг-стріт.

Представники країн групи Веймар+ також заявили, що прагнуть надійних гарантій безпеки для України.

"Це включає вивчення створення коаліції повітряних, сухопутних і морських сил підтримки, яка могла б допомогти створити впевненість у будь-якому майбутньому світі та підтримати відновлення збройних сил України", - зазначається у спільній заяві.

Також сторони заявили, що працюватимуть над "новими зобов'язаннями щодо реконструкції та відновлення, зокрема на Конференції з відновлення України в Римі 10-11 липня, щоб гарантувати, що майбутня безпека України ґрунтуватиметься на динамічній економіці".

"Ми погодилися вжити амбітних заходів, щоб зменшити спроможність Росії вести війну шляхом обмеження доходів Кремля, знищення тіньового флоту, посилення ліміту цін на нафту та скорочення залишків імпорту російських енергоносіїв", - розповіли європейські урядовці.

Крім того, міністри заявив, що залишатимуть заморожені російські активи у своїх юрисдикціях "нерухомими, доки Росія не припинить свою агресію і не заплатить за завдані збитки".

Також сторони підтвердили, що НАТО є основою безпеки і процвітання їхніх країн. Держави мають збільшувати свої видатки на внески на оборонку і продовжать посилювати альянс, щоб "відповідати вимогам стримування і захисту в усіх сферах євроатлантичного регіону".

З цією метою європейські країни планують розвивати роботу в НАТО, ЄС і групах однодумців "для досягнення цих цілей".

"Посилені відносини у сфері безпеки та оборони між Великою Британією та ЄС є ключовими для поліпшення життя наших людей і підвищення безпеки та захищеності нашого континенту, як і посилена співпраця між НАТО та ЄС на основі трьох Спільних декларацій, а також тісніша співпраця з Україною", - резюмували в групі Веймар+.

Зазначимо, Група Веймар+ була створена взимку цього року як відповідь на зміну політики Вашингтона щодо війни РФ проти України.

У саміті в Лондоні брали участь глави МЗС Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії та Верховний представник Євросоюзу.

Переговори в Стамбулі - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 11 травня російський диктатор Путін заявив про готовність до прямих переговорів з Україною, які мають відбутися 15 травня в Стамбулі. Водночас він відмовився підтримати запропоноване Україною 30-денне припинення вогню, яке мало б розпочатися з 12 травня.

У відповідь президент України Володимир Зеленський погодився взяти участь у переговорах у Туреччині. Він наголосив, що Україна очікує не лише зустрічі, а й повного та тривалого припинення вогню з 12 травня.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським та лідером РФ Володимиром Путіним. Основною темою обговорень стало припинення війни в Україні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що також може приїхати до Туреччини 15 травня, щоб долучитися до переговорів між Зеленським і Путіним. Трамп висловив сподівання на позитивний результат переговорів і припустив, що Росія все ж може погодитися на 30-денне припинення вогню.

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