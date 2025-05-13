Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

У Лондоні відбувся саміт щодо України: що вирішили країни групи Веймар+

Анна Ярославська
13 травня 2025, 06:56
418
Європейські міністри підтвердили свою солідарність з українським народом і привітали мирні зусилля під керівництвом США.
Великобританія, Даунінг-стріт
Країни групи Веймар+ зробили заяву про Україну / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, Вікіпедія

Ви дізнаєтеся:

  • Що таке група Веймар+
  • Про що домовилися європейські міністри на саміті в Лондоні

У понеділок, 12 травня, у Великій Британії відбулася зустріч міністрів закордонних справ низки європейських країн. За її результатами офіційний Лондон оприлюднив спільну заяву щодо України та євроатлантичної безпеки. Вона стосується зусиль щодо припинення вогню в Україні, тиску на РФ для завершення війни, гарантій безпеки та подальшої підтримки Києва.

Як повідомляє британський уряд, в оприлюдненому резюме вказується, що країни з групи Веймар+ підтвердили свою солідарність з українським народом, а також "наше співчуття жертвам нещодавніх нападів з боку Росії та нашу повну підтримку безпеки, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

відео дня

Європейські міністри привітали мирні зусилля під керівництвом США і "перспективу подальших переговорів цього тижня".

"Поки що Росія не виявила жодного серйозного наміру досягти прогресу. Вона повинна зробити це без зволікання", - йдеться у спільній заяві.

Також глави МЗС європейських держав приєдналися до заклику України до негайного і всеосяжного 30-денного припинення вогню, щоб "створити простір для переговорів про справедливий, всеосяжний і міцний мир".

Також на зустрічі в Лондоні вони обговорили, як надалі активізуватимуть зусилля Європи з підтримки України "в її поточному захисті від агресивної війни Росії".

"Україна має бути впевненою у своїй здатності й надалі успішно протистояти російській агресії за нашої підтримки", - наголошується в заяві.

На переконання європейських чиновників, сильна українська армія буде "життєво необхідна".

"Ми домовилися працювати з Україною над ініціативами щодо зміцнення українських збройних сил, відновлення запасів боєприпасів і обладнання та подальшого зміцнення промислового потенціалу", - повідомили на Даунінг-стріт.

Представники країн групи Веймар+ також заявили, що прагнуть надійних гарантій безпеки для України.

"Це включає вивчення створення коаліції повітряних, сухопутних і морських сил підтримки, яка могла б допомогти створити впевненість у будь-якому майбутньому світі та підтримати відновлення збройних сил України", - зазначається у спільній заяві.

Також сторони заявили, що працюватимуть над "новими зобов'язаннями щодо реконструкції та відновлення, зокрема на Конференції з відновлення України в Римі 10-11 липня, щоб гарантувати, що майбутня безпека України ґрунтуватиметься на динамічній економіці".

"Ми погодилися вжити амбітних заходів, щоб зменшити спроможність Росії вести війну шляхом обмеження доходів Кремля, знищення тіньового флоту, посилення ліміту цін на нафту та скорочення залишків імпорту російських енергоносіїв", - розповіли європейські урядовці.

Крім того, міністри заявив, що залишатимуть заморожені російські активи у своїх юрисдикціях "нерухомими, доки Росія не припинить свою агресію і не заплатить за завдані збитки".

Також сторони підтвердили, що НАТО є основою безпеки і процвітання їхніх країн. Держави мають збільшувати свої видатки на внески на оборонку і продовжать посилювати альянс, щоб "відповідати вимогам стримування і захисту в усіх сферах євроатлантичного регіону".

З цією метою європейські країни планують розвивати роботу в НАТО, ЄС і групах однодумців "для досягнення цих цілей".

"Посилені відносини у сфері безпеки та оборони між Великою Британією та ЄС є ключовими для поліпшення життя наших людей і підвищення безпеки та захищеності нашого континенту, як і посилена співпраця між НАТО та ЄС на основі трьох Спільних декларацій, а також тісніша співпраця з Україною", - резюмували в групі Веймар+.

Зазначимо, Група Веймар+ була створена взимку цього року як відповідь на зміну політики Вашингтона щодо війни РФ проти України.

У саміті в Лондоні брали участь глави МЗС Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії та Верховний представник Євросоюзу.

Переговори в Стамбулі - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 11 травня російський диктатор Путін заявив про готовність до прямих переговорів з Україною, які мають відбутися 15 травня в Стамбулі. Водночас він відмовився підтримати запропоноване Україною 30-денне припинення вогню, яке мало б розпочатися з 12 травня.

У відповідь президент України Володимир Зеленський погодився взяти участь у переговорах у Туреччині. Він наголосив, що Україна очікує не лише зустрічі, а й повного та тривалого припинення вогню з 12 травня.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським та лідером РФ Володимиром Путіним. Основною темою обговорень стало припинення війни в Україні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що також може приїхати до Туреччини 15 травня, щоб долучитися до переговорів між Зеленським і Путіним. Трамп висловив сподівання на позитивний результат переговорів і припустив, що Росія все ж може погодитися на 30-денне припинення вогню.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Великобританії війна Росії та України мирні переговори
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Переговори у Стамбулі: у РФ висунули умову Києву для досягнення прогресу

Переговори у Стамбулі: у РФ висунули умову Києву для досягнення прогресу

08:24Війна
Європа поставила на паузу рішення про санкції проти РФ: у Bloomberg назвали причину

Європа поставила на паузу рішення про санкції проти РФ: у Bloomberg назвали причину

07:43Війна
У Лондоні відбувся саміт щодо України: що вирішили країни групи Веймар+

У Лондоні відбувся саміт щодо України: що вирішили країни групи Веймар+

06:56Війна
Реклама

Популярне

Більше
Людей закликали виносити ковдри та подушки на вулицю: у чому причина

Людей закликали виносити ковдри та подушки на вулицю: у чому причина

Стоцька влаштувала свято для доньки - копії Кіркорова: який у неї вигляд

Стоцька влаштувала свято для доньки - копії Кіркорова: який у неї вигляд

Чим відрізняються дівчата: лише дадуть відповідь за 19 секунд

Чим відрізняються дівчата: лише дадуть відповідь за 19 секунд

Як позбавитися від берізки: чому вона небезпечна і як з нею ефективно боротися

Як позбавитися від берізки: чому вона небезпечна і як з нею ефективно боротися

Китайський гороскоп на завтра 13 травня: Зміям - нещасний випадок, Коням - сварка

Китайський гороскоп на завтра 13 травня: Зміям - нещасний випадок, Коням - сварка

Останні новини

08:24

Переговори у Стамбулі: у РФ висунули умову Києву для досягнення прогресу

08:10

"Мирний" план Путіна: ескалація війниПогляд

08:06

"Цього персонажа вивчать": що загрожує Валерію Меладзе в Латвії

07:43

Європа поставила на паузу рішення про санкції проти РФ: у Bloomberg назвали причину

06:56

У Лондоні відбувся саміт щодо України: що вирішили країни групи Веймар+

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

06:10

МЗС Китаю підтримало ідею 30-денного перемирʼя: що це означає?Погляд

06:00

Із секретним інгредієнтом - рецепт ідеальної запеченої картоплі

05:50

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках із дельфіном за 11 секунд

05:15

Бачили всі, але причину знають одиниці: хто та чому стукає по колесах поїздаВідео

Реклама
04:35

Що таке осоння: лише одиниці знають точну відповідьВідео

04:00

Бачили майже всі українці: що означає фонтан на банкноті 500 гривеньВідео

03:42

Гороскоп на завтра 14 травня: Ракам - несподіваний успіх, Козерогам - похвала

02:30

"Війна продовжиться": сумний прогноз генерала-розвідника про переговори в Туреччині

02:04

У столиці Лівії лунає стрілянина: ЗМІ розкрили причину сутичокВідео

01:30

Брат Кейт Міддлтон уперше розповів, як сім'я справлялася з її онкологією

01:09

Авто витрачає більше, ніж треба: експерт поділився порадами, як зекономити пальне

00:17

Брюссель погодив додаткове фінансування для України: ЗМІ розкрили суму

12 травня, понеділок
23:37

У РФ вигадали цинічну відмовку від 30-денного перемир'я і "накинулися" на Захід

23:29

Звягель повернувся до своїх коренів: як змінювалась назва міста протягом столітьВідео

22:39

Росію офіційно визнали винною у збитті рейсу MH17 на Донеччині: що далі

Реклама
22:38

Мурат Налчаджиоглу показався на відпочинку зі своєю новою коханою - деталі

22:33

РФ готує масовану атаку: експерт попередив про загрозу удару "Орєшніком"

22:13

Бен Аффлек ревнує колишню дівчину до Тома Круза - деталі

22:02

"Про це ніхто не говорив": справжня причина ДТП, у якій загинула Поплавська

22:00

Переговори Зеленського і Путіна та заяви Трампа: головні новини України (дайджест)

21:31

Гербіциди — ефективний спосіб боротьби з бур’янами на городі

21:28

Ердоган провів переговори з Зеленським та Путіним: що відомо

21:03

Китай може замінити США в мирному процесі - до чого слід готуватись Україні

20:50

Несподівані зміни цін на овочі та фрукти: чого очікувати покупцям цього тижня

20:27

Знають одиниці: що означають букви S та B на важелі перемикання передач в авто

20:08

Поляки почали "блокаду" на кордоні з Україною: в ДПСУ розповіли, де зупинено рух

19:56

Рекордний кешбек від держави: яку суму отримали українці за березень

19:47

Євробачення-2025: прогнози букмекерів для України обережно оптимістичні

19:40

Україну накриває потужна негода: литимуть дощі з мокрим снігом

19:35

АЕС проходять ремонти: експерт пояснив, в якому разі світло можуть вимикати знову

19:31

Не пожовтіє і виросте великим: чим потрібно підживити часник у травніВідео

19:27

Магія, що єднає: пʼятий сезон "Вартових мрій" підкорює серця українців

19:11

Померла зірка фільмів "Діамантова рука" і "Кавказька полонянка"

19:10

Чого очікувати 15 травня?Погляд

19:09

"Я буду в Туреччині": Зеленський хоче бачити Трампа на переговорах з Путіним

Реклама
19:07

Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди із США - що передбачається

18:44

"Це найкращий день за 17 років": гурт ADAM записали пісню з донькою полеглого військового

18:37

"Було попередження": чи вдарить Росія Орєшніком по Україні в найближчі дні

18:36

Як позбавитися від берізки: чому вона небезпечна і як з нею ефективно боротися

18:35

Берлін змінює правила гри: що стоїть за новою тактикою уряду

18:24

Жизель Бюндхен уперше показала третю дитину: "Найбільший дар"

18:18

Долар різко впав після злету: новий курс валют на 13 травня

18:02

Задача з ПДР, яка під силу не всім: хто з водіїв може повернутиВідео

17:51

Шахрайство з банківськими картками: сума збитків зростає

17:50

Посуд теж старіє: коли терміново потрібно замінити сковорідки та каструлі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти