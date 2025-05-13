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Кілька великих міст під загрозою, армія РФ просувається в 4 областях – Чмут

Альона Вороніна
13 травня 2025, 17:06
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Окупанти сунуть в наступ в кількох областях. Вони намагаються збільшити площу захопленої території України.
Кілька великих міст під загрозою, армія РФ просувається в 4 областях – Чмут
Кілька великих міст під загрозою, армія РФ просувається в 4 областях/ колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 22 окрема механізована бригада

Основні тези Чмута:

  • Армія РФ суне у наступ на трьох напрямках – на Сумщині, Харківщині та Дніпропетровщині
  • Вони хочуть захопити більше території Харківщини як фактор для майбутніх переговорів
  • Водночас російська армія продовжує рух на Часів Яр, Торецьк, частково Покровськ

Російська окупаційна армія суне у наступ на трьох напрямках – в Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Про це розповів голова благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут, повідомляє ТСН. Він зазначив, що наступ в Сумській області – це спосіб тиску на обласний центр, місто Суми і відтягування українських сил і засобів.

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"На сьогодні росіяни контролюють близько 100 квадратних кілометрів нашої території. Вже зайшли на нашу територію. І продовжують повільно, але просуватися. Це їхній один з стратегічних напрямків", – зазначив Чмут.

Другий напрямок наступу – це Харківська область, район Осколу і Куп’янська. Чмут зазначив, що окупанти намагаються захопити більше території на Харківщині, щоб потім використовувати її як фактор майбутніх переговорів – вони можуть потім пропонувати нам віддати ці території за щось.

Третій напрямок – це збільшення площі контрольованих територій у Дніпропетровській області. Ці території країна-агресорка РФ також може потім спробувати на щось обміняти.

У той же час російські окупанти продовжують рух на Часів Яр, Торецьк, частково Покровськ.

"Хоча там зараз важко дуже, там напрямок головного удару зсунутий до Дніпропетровської області. Запоріжжя, де в них доволі непогано почало виходити. І спроба фіналізувати контроль над островами на Дніпрі в районі Херсону з метою посилення вогневого впливу на Херсон як обласний центр і створення передумов під проведення річкового десанту, захоплення певного плацдарму і сковування значних сил Збройних сил України і інших служб", – зазначив Чмут.

Ситуація на фронті в Україні – останні новини

Раніше аналітики ISW повідомили, що у ЗСУ успіх на сході, росіяни просунулися на двох напрямках. Українські війська просунулися в район на північ від населеного пункту Дружба.

Також раніше повідомлялося, що спецзагін ЗСУ "покришив" штурмовиків РФ. Скориставшись фактором раптовості, українські спецпризначенці вступили в бій і в короткому зіткненні повністю знищили ворожу штурмову групу.

Нагадаємо, росіяни на мотоциклах намагаються прорватися на Дніпропетровщину. На цьому відрізку фронту Сили оборони ведуть маневрену оборону, намагаючись знищити якомога більше окупантів.

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Хто такий Тарас Чмут

Тарас Чмут - військовий аналітик, сержант резерву морської піхоти ВМСУ, волонтер, учасник російсько-української війни. Засновник "Українського мілітарного центру". Голова фонду "Повернись живим" (з 2020).

Прослужив у морській піхоті 2,5 роки, був командиром взводу розвідки 137-го батальйону. Брав участь у боях під Широкиним і Павлополем. Звільнився з лав ЗСУ у 2017 році у званні сержанта, пише Вікіпедія.

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