'Росію чекають наслідки': у Німеччині пригрозили Путіну через переговори

На країну-агресорку Росію чекають наслідки, якщо Путін залишить у Стамбулі "порожній стілець", заявив очільник МЗС Німеччини.

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У Німеччині пригрозили Путіну через переговори/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

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Глава МЗС Німеччини пригрозив Путіну через переговори

Він заявив, що на Росію чекають наслідки, якщо Путін не прибуде на переговори у Стамбул

Російський диктатор Володимир Путін повинен прибути на переговори з Україною 15 травня у Туреччині, якщо він зацікавлений у мирі.

Якщо глава Кремля не зробить цього, то країну-агресорку Росію очікуватимуть наслідки. Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, пише Tagesschau.

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"Росія не повинна залишати там (у Стамбулі, – ред.) порожній стілець, а повинна з'явитися, якщо вона серйозно зацікавлена в мирі", – заявив глава німецького МЗС.

Він наголосив, що Москву очікуватимуть наслідки, якщо Кремль відмовиться від пропозиції щодо переговорів, яку зробив президент України Володимир Зеленський. Зокрема, Вадефуль зазначив, що Берлін "не дозволить Росії просто продовжувати цю війну".

У той же час очільник Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав посилити санкції проти РФ і збільшити підтримку України. Пісторіус наголосив, що Путін "поводиться як завжди" щодо дискусій про встановлення режиму припинення вогню і переговорів щодо мирного врегулювання війни.

Переговори України і Росії у Стамбулі – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 11 травня 2025 року російський диктатор Володимир Путін зробив несподівану заяву щодо потенційного врегулювання війни проти України. Він висловив готовність до безпосередніх переговорів із Києвом і запропонував провести зустріч 15 травня в Стамбулі.

Як стало відомо, Ердоган провів переговори з Зеленським та Путіним. Туреччина підтвердила готовність прийняти переговори на своїй території. Зеленський готовий прибути на переговори з Путіним у Туреччині, Кремль поки мовчить.

Пізніше стало відомо, що Трамп поставив ультиматум Україні та РФ – Віткофф розповів, що вимагають США. США не починали цю війну, але хочуть допомогти її завершити через припинення вогню, заявив Стів Віткофф.

Нагадаємо, в ОПУ обіцяють відповідь, якщо Путін не з'явиться в Стамбулі. Президент Зеленський підтвердив свою участь у переговорах в Туреччині, натомість Путін не поспішає цього робити.

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