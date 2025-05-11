"Кілька тисяч": Макрон сказав, скільки миротворців можуть відправити в Україну

Може йтися про відправлення дуже невеликої кількості військових, заявив Макрон.

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Макрон розчарував заявою / Колаж Главред, фото: twitter.com/USNATO, УНІАН

Що сказав Макрон:

Сьогодні найбільша армія в Європі - це армія України

Іноземні сили зможуть діяти як друга лінія оборони

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає розгортання миротворчих військ на території України після завершення активної фази бойових дій, але натякнув, що їхня кількість буде дуже обмеженою. Про це пише Le Parisien.

За його словами, присутність іноземних військових допоможе стабілізувати ситуацію в регіоні, однак "авторитет не залежить від кількості".

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"Сьогодні найбільша армія в Європі - це армія України, в якій мобілізовано мільйон бійців. Жодна інша армія не може зібрати таку кількість людей. Головне - це наявність військ в Україні", - заявив Макрон.

Він заявив, що мова може йти про відправку дуже невеликої кількості військових.

"Це може бути кілька тисяч, але не кілька сотень тисяч", - заявив він.

За його словами, іноземні сили зможуть діяти як друга лінія оборони - в повітрі або на стратегічних ділянках далеко від лінії фронту.

"Мова йде не про кількість. Йдеться про те, що ми будемо там, щоб забезпечити присутність для підтримки, як друга лінія оборони, в повітрі або в стратегічних точках, віддалених від лінії фронту. Перш за все, ми хочемо продемонструвати солідарність", - пояснив Макрон.

Він також повідомив, що консультації з цього питання між європейськими партнерами тривають.

Введення миротворців в Україну - останні новини за темою

Раніше прем'єр Канади сказав, чи відправить миротворців в Україну. Канаді ще належить оцінити умови, за яких вона могла б приєднатися до миротворчої операції.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив про "відчутний прогрес" у справі переговорів про розміщення контингенту з безпеки європейських партнерів.

НАТО може зіграти ключову роль у питанні введення європейських військ на територію України, написали журналісти Financial Times. Як вважають журналісти, можуть бути задіяні командні та контрольні структури Альянсу.

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Що передбачає ініціатива Макрона щодо миротворчої місії в Україні Президент Франції Еммануель Макрон висловив ідею розгорнути європейські війська для забезпечення дотримання режиму припинення вогню і гарантування безпеки в разі досягнення мирної угоди між Україною і Росією. Ця пропозиція обговорюється на рівні Європейського Союзу і передбачає участь країн-членів у формуванні миротворчого контингенту.

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