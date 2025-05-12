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Ердоган провів переговори з Зеленським та Путіним: що відомо

Руслана Заклінська
12 травня 2025, 21:28
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Туреччина підтвердила готовність стати посередником у мирному врегулюванні та прийняти переговори на своїй території.
Ердоган провів переговори з Зеленським та Путіним: що відомо
Ердоган провів переговори з Путіним і Зеленським / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео в YouTube

Головне:

  • Ердоган провів переговори з Путіним (11 травня) і Зеленським (12 травня)
  • Туреччина підтвердила готовність прийняти переговори на своїй території
  • Зеленський готовий прибути на переговори з Путіним у Туреччині, Кремль мовчить

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським та лідером РФ Володимиром Путіним. Основною темою обговорень стало припинення війни в Україні. Про це повідомило турецьке видання Hürriyet.

За словами Ердогана, 11 травня він мав розмову з Путіним, під час якої сторони обговорили важливі питання, серед яких завершення війни в Україні. Наступного дня, 12 травня, президент Туреччини провів переговори з Володимиром Зеленським. Під час розмови він наголосив, що Туреччина готова виступити посередником у мирному врегулюванні війни.

відео дня

"Ми щойно провели переговори з паном Зеленським, президентом України. Минулого тижня ми також обговорювали це питання з паном Трампом і говорили про кроки, які ми могли б зробити, щоб зупинити кровопролиття. Ми також підтримуємо прагнення мого дорогого друга Трампа вирішувати гарячі конфлікти шляхом діалогу і дипломатії. Туреччина стала країною, до посередництва якої звертаються в усьому світі в мирній дипломатії", - заявив Ердоган.

Турецький лідер також стверджує, що в березні 2022 року сторони були близькими до припинення війни. Проте, за його словами, мирні зусилля тоді провалилися через "втручання військових баронів".

"Росія, Україна і Сполучені Штати домовилися про проведення переговорів. Як єдина країна, яка завоювала довіру всіх сторін, ми знову заявили, що готові зробити свій внесок у ці переговори і будемо раді прийняти їх у себе. Ми сподіваємося, що можливість, якою ми скористалися цього разу, не буде втрачена", - додав Ердоган.

Зеленський - про розмову з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський розповів, що провів з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом "предметну розмову". Під час розмови Зеленський підтвердив готовність до прямих переговорів із російським диктатором Путіним у Туреччині.

"Україна завжди підтримує дипломатію. Я готовий бути в Туреччині. На жаль, світ досі не отримав ясної відповіді з Росії щодо численних пропозицій припинити вогонь. Російські обстріли та штурми продовжуються. Москва увесь день мовчала щодо пропозиції прямої зустрічі. Дуже дивне мовчання. Все одно треба буде Росії закінчувати війну, і краще зробити це раніше. Немає сенсу продовжувати вбивства", - заявив Зеленський.

Глава держави також повідомив, що президент Ердоган підтвердив готовність прийняти переговори на території Туреччини. Крім цього, Зеленський наголосив, що президент США Дональд Трамп повністю підтримує зустріч й Україна хотіла б, щоб він знайшов можливість бути в Стамбулі.

"Україна не хотіла цієї війни жодної секунди від її початку. Ми з партнерами разом дбаємо про безпеку, ми разом готуємо надійну основу для встановлення миру, разом діємо так, щоб дипломатія дійсно спрацювала", - додав український президент.

Мирні переговори у Стамбулі - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 11 травня російський диктатор Путін заявив про готовність до прямих переговорів з Україною, які мають відбутися 15 травня у Стамбулі. Водночас він відмовився підтримати запропоноване Україною 30-денне припинення вогню, яке мало б розпочатися з 12 травня.

У відповідь президент України Володимир Зеленський погодився взяти участь у переговорах у Туреччині. Він наголосив, що Україна очікує не лише зустрічі, а й повного і тривалого припинення вогню з 12 травня.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що також може приїхати до Туреччини 15 травня, щоб долучитися до переговорів між Зеленським і Путіним. Трамп висловив сподівання на позитивний результат переговорів та припустив, що Росія все ж може погодитися на 30-денне припинення вогню.

Після цього Зеленський заявив, що Україна підтримує ініціативу США щодо припинення вогню та проведення прямих переговорів з Росією в Туреччині. Київ виступає за участь президента США Дональда Трампа в цій зустрічі та готовий до повного припинення вогню для запуску дипломатії.

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Хто такий Реджеп Тайїп Ердоган?

Редже́п Тайї́п Ердога́н (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; нар. 26 лютого 1954, Стамбул, Туреччина) — турецький державний діяч, політик. Президент Туреччини з 28 серпня 2014 року, пише Вікіпедія.

Прем'єр-міністр Туреччини (2003—2014). Лідер турецької керівної Партії справедливості і розвитку. У 1994–1998 роках був мером Стамбула. 2018 року знову був обраний Президентом на дострокових виборах в Туреччині. Почесний доктор МДІМВ.

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