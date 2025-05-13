"Історичний парадокс, історична ганьба": як Путін принизив себе на параді

Олександр Коваленко також розповів про те, що РФ стягнула всю свою ППО в Москву і Московську область.

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Путін зганьбився на параді в Москві / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Про що говорить Коваленко:

Путін зганьбився на параді в Москві

У Москву стягнули всі ППО і цього було недостатньо

Коваленко розповів про найбільшу репутаційну втрату Путіна

Російський диктатор Володимир Путін зганьбився на власному військовому параді на Красній площі в Москві. На святкування 80-річчя перемоги він запросив тих, чиї діди воювали на боці нацистів, з метою захоплення світу. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Найбільша репутаційна втрата Москви на цьому параді, як на мене, інша - історичного контексту. Річ у тім, що Корея за часів Другої світової війни була у складі військ Японії, а Японія була на боці Осі, тобто в одній компанії з нацистською Німеччиною та іншими країнами, які підтримували нацистів... Це взагалі історичний парадокс, історична ганьба!" - сказав Коваленко.

Дивіться відео з інтерв'ю Олександра Коваленка на Главреді:

Експерт також додав, що РФ зганьбилася на параді і в питаннях протиповітряної оборони. Через страх Путіна було відключено мобільний зв'язок, а також були проблеми з інтернетом. І це все при тому, що командування стягнуло всі ППО в Москву і в Московську область.

"А напередодні, коли до Москви і області вже стягнули ешелоновану ППО, ми бачили, як наші ударні дрони пролітали вглиб Московської області, долітали до Москви, і їх збивали вже над містом, або вони потрапляли в певні об'єкти. Тобто, навіть ешелонована ППО, стягнута майже з усієї Росії, не змогла впоратися з нашими дронами", - сказав Коваленко.

Парад у Москві - що відомо

Як повідомляв Главред, військовий парад до 80-ї річниці "дня перемоги" пройшов у столиці країни-агресора РФ у п'ятницю, 9 травня. Він став наймасштабнішим за час вторгнення Росії в Україну, хоча й скромнішим, ніж інші ювілейні паради.

Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що очільнику Кремля Путіну не було чого сказати про війну проти України під час свого виступу на параді 9 травня, окрім лише того, що Росія "підтримує" окупантів, які воюють на території сусідньої держави.

Водночас, політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов говорив, що візити до 9 травня не дадуть змоги Путіну відчути себе сильнішим. Натомість на диктатора впливатиме затяжне падіння цін на нафту, яке вже фіксують по всьому світу.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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