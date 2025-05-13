РФ стягує сили і готується до масштабного наступу - FT

Росії загрожують жорсткі санкції, якщо Путін відмовиться від припинення вогню.

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РФ готується до масштабного наступу / Колаж: Главред, фото: 41 ОМБр

Що відомо:

РФ готується до масштабного наступу

Москві загрожують санкції у випадку відмови від перемир'я

РФ готується до масштабного наступу. Ворог вже перекидає сили на ключові точки. Про це повідомляє FT з посиланням на представників української розвідки.

При цьому РФ намагається затягнути війну, відтягуючи прямі мирні переговори.

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"Представники української розвідки повідомили Financial Times, що Росія, схоже, готується до масштабнішого наступу, перекидаючи сили до ключових гарячих точок на полі бою, замість того, щоб сигналізувати про свою готовність до мирних переговорів", - йдеться у повідомленні.

При цьому РФ захопила нові території на сході Донецької області, зокрема навколо міст Покровськ та Торецьк.

Російський диктатор Володимир Путін запропонував провести переговори в Туреччині. Президент США наполягав погодитись на переговори і український лідер Володимир Зеленський наголосив на своїй особистій присутності в Туреччині на переговорах. Водночас поки Путін не підтвердив, що він прилетить на переговори.

Головним питанням стане повне припинення вогню в Україні. Якщо РФ відмовиться від перемир'я, Москві загрожуватимуть потужні санкції.

Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вже зазначив, що європейські країни працюватимуть над значним посиленням санкцій, якщо не буде реального прогресу з боку Путіна.

"Я вважаю, що подальші компроміси та подальші поступки більше не є розумними", - сказав Мерц.

Переговори в Стамбулі - головні новини

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 11 травня 2025 року російський диктатор Володимир Путін зробив несподівану заяву щодо потенційного врегулювання війни проти України. Він висловив готовність до безпосередніх переговорів з Києвом і запропонував провести зустріч 15 травня в Стамбулі.

Як стало відомо, Ердоган провів переговори із Зеленським і Путіним. Туреччина підтвердила готовність прийняти переговори на своїй території. Зеленський готовий прибути на переговори з Путіним у Туреччині, Кремль поки мовчить.

Пізніше стало відомо, що Трамп поставив ультиматум Україні та РФ - Віткофф розповів, що вимагають США. США не починали цю війну, але хочуть допомогти її завершити через припинення вогню, заявив Стів Віткофф.

Нагадаємо, в ОПУ обіцяють відповідь, якщо Путін не з'явиться в Стамбулі. Президент Зеленський підтвердив свою участь у переговорах у Туреччині, натомість Путін не поспішає цього робити.

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