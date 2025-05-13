Грозові дощі та холод накривають Україні: у яких областях буде сухо та тепло

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода вночі 14 травня
- Де температура повітря опуститься до +2 градусів
- У яких областях будуть дощі
Погода в Україні 14 травня буде дощовою та прохолодною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні очікуються періодичні дощі 14 травня. Істотних опадів не буде лише у Київській, Житомирській, Вінницькій та Черкаській областях.
Температура повітря підвищиться до 12-18 градусів тепла. Найтепліше буде в Луганській області, а в Закарпатській - найхолодніше.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 14 травня
В Україні 14 травня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі у більшості областей. Вітер буде західний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі 2-7° тепла, вдень 12-17°, на високогір'ї Карпат 5-10° тепла", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +3
За даними meteoprog, 14 травня в Україні буде свіжа погода. Найтепліше буде у Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +7...+18 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до +4...+12 градусів.
Погода 14 травня у Києві
У Києві 14 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощ. Вітер в цей день буде західний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі 2-7° тепла, вдень 12-17°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 14-16°", - повідомляє Укргідрометцентр.
До кінця доби 13 травня на Київщині очікується гроза. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, Україну накрила потужна непогода. В Україні 11 травня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у північних, більшості західних, центральних, південно-східних областях. Вітер буде північно-західний та західний зі швидкістю 5-10 м/с.
9 травня Україною пронісся потужний смерч. У Павлограді на відео зафіксували момент, коли сильний вихор зриває з дахів дахи. Найбільше постраждали будинки, які не встигли повноцінно відновити після обстрілів. Через сильний вітер були повалені дерева, через що ускладнився проїзд транспорту у різних місцях.
Також стало відомо, коли потепління накриє Україну. Найближчими днями холод нікуди не дінеться – період з низькими температурами затягнеться. Очікується, що реальне потепління прийде з 20 травня.
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Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
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