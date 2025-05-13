"Запеклі бої": росіяни на мотоциклах намагаються прорватися на Дніпропетровщину

На цьому відрізку фронту Сили оборони ведуть маневрену оборону, намагаючись знищити якомога більше окупантів.

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Росіяни на мотоциклах намагаються прорватися на Дніпропетровщину / Колаж: Главред, Фото: А.Слободенюка t.me/mod_russia

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На Новопавлівському напрямку досить складна ситуація

Противник намагається захопити населені пункти Зелене Поле та Новопіль

На півдні України, на Новопавлівському напрямку, російські військові, зокрема й за допомогою мотоциклетної техніки, намагаються прорватися в Дніпропетровську область. Тільки за останню добу противник там здійснив 24 штурми. Про це сказав речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

"На Новопавлівському напрямку досить складна ситуація. Противник активно продовжує обстріли, бойові зіткнення тривають. Малими групами піхоти він намагається прорватися до адміністративного кордону Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей. Там зараз зібрано чимало штурмової піхоти ворога - штурмові підрозділи з чотирьох російських полків, які на відносно невеликій ділянці лінії бойового зіткнення намагаються здійснювати штурмові дії", - розповів Волошин. відео дня

За його словами, наразі на цьому відрізку фронту Сили оборони ведуть маневрену оборону, намагаючись знищити якомога більше окупантів, які несуть там великі втрати. Йдеться про приблизно 150 осіб особового складу щодоби. Крім того, противник намагається атакувати, застосовуючи як бойову техніку, так і мотоцикли.

"Велика кількість задіяна мотоциклетної техніки, яку Сили оборони також знищують", - наголосив речник.

Він додав, що на Новопавлівському напрямку противник намагається захопити населені пункти Зелене Поле, Вільне Поле, Новопіль, Новосілку, щоб прорватися на Дніпропетровщину.

"Там сьогодні тривають запеклі, активні бойові дії", - наголосив Волошин.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що армія РФ накопичує сили і намагається форсувати річку Оскіл. Українські військові фіксують періодичні спроби ворожих штурмів і спроби накопичення піхоти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Сили оборони України просунулися на сході. Окупанти РФ нещодавно просунулися на фронті відразу на декількох напрямках.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, аналітики моніторингового каналу DeepState заявили, що російська армія окупувала селище в Донецькій області, а також просунулася в районі двох населених пунктів, розташованих у Донецькій і Харківській областях.

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