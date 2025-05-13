Європа поставила на паузу рішення про санкції проти РФ: у Bloomberg назвали причину

Якщо Путін відмовиться від зустрічі із Зеленським або РФ не погодиться на негайне припинення вогню, європейські лідери закличуть Трампа виконати свою погрозу.

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Нові санкції проти РФ поки що поставили на паузу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

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Рішення про санкції проти РФ відкладено

Європа вирішила дочекатися можливої зустрічі Зеленського і Путіна

Європейські лідери готові дочекатися можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна в Туреччині, перш ніж підштовхувати США до оголошення нових санкцій проти Москви. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

"Після переговорів між офіційними особами США та Європи в понеділок стало зрозуміло, що американська сторона хотіла надати можливість для переговорів між Росією та Україною в четвер, перш ніж посилити тиск на Путіна", - пише видання з посиланням на співрозмовників, які побажали зберегти анонімність.

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Якщо Путін відмовиться від зустрічі із Зеленським або Росія не погодиться на негайне і беззастережне припинення вогню в четвер, то європейські лідери закличуть президента США Дональда Трампа виконати свою погрозу запровадити санкції проти Москви.

Поки що Кремль не повідомив, чи буде присутній Путін на зустрічі в Стамбулі.

Державний департамент не одразу відреагував на прохання прокоментувати ситуацію.

Bloomberg нагадує, що адміністрація Трампа підготувала варіанти для президента, щоб чинити більший економічний тиск на Росію, якщо він вирішить це зробити. У повідомленні в соціальних мережах від 8 травня Трамп заявив, що "США та їхні партнери запровадять додаткові санкції", якщо режим припинення вогню не буде дотримуватися.

Подальші кроки адміністрації Трампа щодо Росії за останні 48 годин залишалися неясними.

Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред

10 травня лідери Великої Британії, Франції та Німеччини вважали, що їм вдалося заручитися згодою Трампа підтримати план 30-денного припинення вогню з понеділка, після чого настануть скоординовані санкції США і Європи проти Росії, якщо Москва і далі завдаватиме ударів по Україні.

Трамп, зі свого боку, закликав Зеленського зустрітися з Путіним у Туреччині цього тижня.

"Під час бесід між американськими та європейськими офіційними особами в понеділок американська сторона не дала чіткої відповіді на запитання, чи готова вона, як і раніше, запровадити санкції проти Росії, якщо атаки продовжаться цього тижня, або що вона робитиме, якщо Путін відмовиться зустрітися із Зеленським і продовжить нападати на Україну", - повідомили європейські чиновники.

Ультиматум Путіну і санкції проти Росії - останні новини

Як писав Главред, 12 травня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у Росії є час до вечора понеділка, щоб погодитися на спільну ініціативу США і ЄС щодо безумовного 30-денного припинення вогню в Україні.

Представник уряду Німеччини Стефан Корнеліус також учора заявив, що Путін має дати відповідь на пропозицію про припинення вогню в Україні до завершення доби. Берлін уже попередив Москву, що "час спливає", і в разі відмови почнеться підготовка до нових санкцій.

Раніше один із ключових союзників президента Дональда Трампа в Сенаті США, республіканець Ліндсі Грем заявив, що 72 його колеги підтримають законопроєкт, який запровадить "нищівні" нові санкції проти Росії та тарифи для країн, що купують у неї нафту, газ та інші ключові товари, якщо Володимир Путін не почне серйозних перемовин про припинення війни в Україні.

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