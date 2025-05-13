Китай надіслав таємний сигнал: Зеленський вперше розкрив деталі переговорів у Стамбулі

Зеленський розповів про можливі результати переговорів у Стамбулі та відповів на скандальні заяви Віткоффа щодо тем розмови з Путіним.

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Зеленський вперше назвав деталі переговорів у Стамбулі - що там буде / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Який очікується результат переговорів у Стамбулі

Який сигнал надіслав Китай Україні

Чи вистачить Росії 30 днів тиші для підготовки наступу

Перед запланованими переговорами в Стамбулі 15 травня 2025 року, президент України Володимир Зеленський провів пресконференцію, на якій наголосив на необхідності особистої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним для досягнення миру.

Главред зібрав головні заяви президента України Володимира Зеленського.

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Який очікується результат переговорів у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує конкретного результату від потенційної зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним — насамперед йдеться про припинення вогню.

"Я розглядаю в будь-якому випадку результат. Результат номер один - це безумовне припинення вогню. Безумовне припинення вогню на сьогодні, і згідно з досвідом усіх цих днів, місяців, не може забезпечити будь-яка людина з боку Росії, окрім Путіна", - зазначив Зеленський, коментуючи свої плани на ймовірну зустріч із главою Кремля.

На пресконференції він зазначив, що Росія вже подала сигнал про можливість прямих переговорів, а Сполучені Штати висловили підтримку такому діалогу між главами двох держав. Зеленський підкреслив, що особисто схвалив ініціативу Вашингтона, адже Київ відкритий до будь-яких шляхів, які можуть привести до завершення війни.

Президент наголосив, що якщо Путін дійсно продемонструє готовність до припинення вогню, це дозволить перейти до обговорення інших ключових питань завершення конфлікту. У такому разі, за його словами, з'явиться політична воля, яка відкриє шлях до контактів між представниками обох держав.

"Якщо він боїться, просто зі мною так зустрітися... Я вважаю, що ми повинні в будь-якому діалозі йти до головного. Задоволення обидві сторони від діалогу не отримають. Тому, значить, ми можемо отримати результат, що набагато важливіше за будь-які емоції", - додав Зеленський.

Китай надіслав сигнал щодо 30-денного перемир’я

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала від Китаю сигнал підтримки 30-денного режиму припинення вогню напередодні 9 травня.

"Ми отримали сигнал від китайської сторони, що вони підтримують 30-денне припинення вогню, яке пропонує Україна. А також сигнали від Китаю та інших держав, що було б справедливо іти до повного припинення вогню, і щоб в ці дати - з 8 по 10 травня - була безпека в регіоні, де будуть знаходитись багато лідерів, включаючи Китай", - сказав президент.

Яка позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Він підкреслив, що Київ виконав свої зобов’язання — зокрема, не завдавав ударів по параду в РФ 9 травня, підтверджуючи послідовність у своїх діях.

Зеленський також нагадав, що 10 травня відбулася зустріч української делегації з європейськими лідерами. За його словами, всі партнери погодились, що необхідно досягти принаймні місячного припинення бойових дій, і якщо Москва не підтримає цю ініціативу, проти неї буде запроваджено серйозні санкції, зокрема проти енергетичного та банківського секторів.

Чи буде Трамп на переговорах – про що Зеленський говоритиме з Путіним

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна зробить усе можливе, аби зустріч з Путіним відбулася.

"Якщо Путін дійсно готовий не тільки в медіа, а в реальному житті зустрічатись, і тоді на рівні лідерів ми зробимо все, щоб домовитись про припинення вогню. Бо саме з ним я повинен домовлятись про припинення вогню. Бо тільки він це вирішує", - зазначив президент.

Він також повідомив, що Київ запросив президента США Дональда Трампа долучитися до переговорів у Туреччині, але його участь поки не підтверджено.

"Я не знаю рішення президента США. Але у будь-якому випадку, якщо б він підтвердив свою участь, я думаю, що це би мало додатковий імпульс до того, щоб Путін прилетів", - резюмував Зеленський.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Як пройде зустріч з Путіним

Зеленський зізнався, що не уявляє, як саме пройде ця зустріч у Туреччині в четвер, але підкреслив, що Україна налаштована на мир і готова робити необхідні кроки для цього.

"Не знаю. Навіть не уявляю. Ну давайте так, я готовий до зустрічі. Із цією людиною я зустрічався у 2019 році, у грудні. Абсолютно розумію, про що говорити - правда на нашому боці", — сказав Зеленський.

На його думку, важливо зробити перший крок заради людей, адже світ підтримує зусилля, спрямовані на завершення війни, передусім — заради українців.

Про ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції заявив, що висловлювання спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа щодо тем переговорів між Україною та Росією ідеологічно перегукуються з риторикою Москви.

"Що стосується тих пунктів (які озвучив Віткофф стосовно теми перемовин між Україною і Росією в Туреччині - ред.), це були відповідні сигнали від США, коли були зустрічі, мені здається ще у Лондоні чи у Франції, коли США давали такі сигнали. Мені вони зрозумілі, я ці сигнали багато разів бачив в різному форматі. І від розвідок, і від різних перемовників цього процесу. Мені здається, що передусім це сигнали Росії. На мою думку, ідеологічно це дуже схоже на них - щодо ЗАЕС, доступу до води тощо. Як так - піти на якийсь компроміс, але не піти ні на який компроміс", - сказав Зеленський.

Що відомо про Запорізьку АЕС / Інфографіка: Главред

Зеленський нагадав, що неодноразово наголошував: Запорізька АЕС — надзвичайно складний об’єкт, керування яким має здійснювати виключно українська сторона. Крім того, станція потребує значних інвестицій.

За словами президента, українські фахівці та аналітики зазначають, що відновлення повноцінної роботи ЗАЕС займе щонайменше 2–2,5 роки. Точна сума необхідних вкладень поки невідома. Проте станція є українською власністю, тому без участі України вона не зможе працювати.

Президент також нагадав, що вже порушував питання пропозицій щодо "передачі" ЗАЕС Росії, зокрема щодо доступу до водних ресурсів, які необхідні для її безпеки, а також умов проживання персоналу.

"Поки що це виглядає так, що були такі пропозиції. Спочатку - припинення вогню, а потім будемо говорити про станцію", - сказав Зеленський.

Про відмову Путіна від переговорів та нові санкції

Зустріч у Стамбулі стане ключовим моментом у питанні припинення вогню: її скасування свідчитиме про небажання Росії завершити війну. У такому разі Захід має перейти до жорсткіших дій та запровадити найсильніші санкції.

"Я вважаю, що це значить, що не буде ніякого результату в тому чи іншому форматі. Будь-яких зустрічей тощо. Все зайшло вже достатньо глибоко в питання припинення вогню. Україна (підтримала - ред) всі сигнали, всі пропозиції, будь-які моменти, які були запропоновані тими чи іншими сторонами, країнами, Сполученими Штатами, країнами Європи тощо", - заявив Зеленський.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна вже продемонструвала повну конструктивність і чітко засвідчила свою готовність до завершення війни — тепер хід за Росією.

Що відомо про санкції проти Росії / Інфографіка: Главред

За його словами, відмова Путіна приїхати на переговори й подальші маніпуляції є останнім доказом того, що РФ не прагне миру. Відтак, усі конкретні обіцянки, дані США, ЄС і світовими лідерами, мають бути реалізовані, інакше Росію не вдасться змусити до деескалації.

."Ми очікуємо, що під час засідання лідерів (країн Європи - ред.) це (запровадження санкцій проти Росії - ред.) буде розглянуто, і буде сильний пакет. Я відверто хотів би, щоб пакет був мінімум на тому самому рівні, на якому зараз є пропозиція в Конгресі (США) Ліндсі Грема щодо сильних санкцій по енергетиці, по банківській системі. Там сильний пакет. Те, що я бачив, вважаю, що там достатньо сильний пакет. Якщо Європа до свого пакету може додати аналоги сильних кроків США, ми були б вдячні. Це дуже важливо. Не пакет заради пакету, а сильний пакет, який буде впливати ще на економіку Росії", - сказав Зеленський.

Чи вистачить Росії 30 днів тиші для підготовки наступу

Президент Володимир Зеленський заявив, що 30 днів для Росії – замало, аби вона повністю відновила сили та підготувалась до нового наступу.

"Ніхто не знає наперед, що буде, що станеться. Я вважаю, що цього терміну нікому не буде достатньо, щоб відновити сили наповну. Тобто 30-ти денне припинення вогню - це більш про деескалацію і про можливість відкрити діалог. Саме про це йдеться", - сказав глава держави.

Водночас він розкритикував російську вимогу щодо припинення постачання озброєння Україні на час перемир’я, назвавши її беззмістовною.

За його словами, поставки озброєння не здійснюються миттєво, а розтягнуті в часі, адже те, що вирушило зі США пів року тому, надходить лише зараз. Зеленський наголосив, що припинення таких поставок нічого не змінить, адже зброя вже є в Європі. Ця умова, за його словами, непродумана й не має реального сенсу, її висувають лише ті, хто не розуміє логістики постачання зброї.

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