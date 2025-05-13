Кремль грає в мовчанку: в ОПУ обіцяють відповідь, якщо Путін не з'явиться в Стамбулі

Президент Зеленський підтвердив свою участь у переговорах в Туреччині, натомість Путін не поспішає цього робити.

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Кремль не поспішає з оголошенням делегації / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

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Кремль оголосить склад делегації, якщо цього захоче Путін

У РФ звинуватили Європу в "упередженості" на користь України й "небажанні миру"

Голова ОПУ заявив, що відмова Путіна приїхати на переговори буде свідченням небажання Росії завершити війну

Росія готується до майбутніх переговорів у Стамбулі. Кремль оголосить склад російської делегації, коли лідер РФ Володимир Путін "вважатиме за необхідне". Таку заяву зробив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

"Кремль оголосить склад російської делегації на переговорах у Стамбулі, як тільки президент вважатиме це за необхідне. Поки більше нічого ми коментувати не збираємося", - сказав речник Путіна.

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Крім цього, Пєсков вважає, що підхід Європи до ситуації в Україні нібито "спрямований на продовження війни", що, на його думку, "контрастує з підходом Москви і Вашингтона". Європа, за словами речника Путіна, повністю стала на бік України і, тому "не може претендувати на збалансовану роль у процесі переговорів".

За неофіційною інформацією з російських джерел, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров очолить російську делегацію на переговорах, які мають відбутися 15 травня в Стамбулі. До складу делегації також може увійти помічник президента Росії Юрій Ушаков.

Заява України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що відмова російського диктатора Володимира Путіна від участі в переговорах у Туреччині стане остаточним свідченням того, що Кремль не зацікавлений у завершенні війни проти України.

Єрмак підкреслив під час онлайн-виступу на Копенгагенському демократичному саміті 2025 року, що офіційна Москва досі не надала жодної відповіді щодо участі Путіна в можливій зустрічі в Туреччині. Натомість Україна чітко заявила про свою готовність до діалогу: президент Володимир Зеленський підтвердив свою участь у переговорах і прибуде до Стамбула.

"Вважаю, що, якщо Володимир Путін відмовиться приїхати до Туреччини, це буде останнім сигналом, що Росія не хоче закінчувати цю війну, що Росія не хоче й не готова до будь-яких перемовин", - сказав глава Офісу президента.

Керівник ОПУ наголосив, що в такому разі міжнародна спільнота має дати чітку й рішучу відповідь. За словами Єрмака, реакцією на відмову Росії має стати посилення санкційного тиску з боку США та інших союзників, а також нарощування військової підтримки України.

Переговори в Стамбулі 15 травня - новини за темою

Нагадаємо, 11 травня російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність до прямих переговорів з Україною, які, за його словами, можуть відбутися вже 15 травня в Стамбулі. Проте водночас він відмовився підтримати українську ініціативу щодо 30-денного припинення вогню, яке мало б розпочатися 12 травня.

У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий долучитися до переговорного процесу у Туреччині. Він наголосив, що розраховує на повне й безумовне припинення бойових дій з боку Росії як необхідну передумову для реального діалогу.

Також до переговорів у Стамбулі захотів долучитися президент США Дональд Трамп. Американський лідер вірить, що РФ все ж піде на 30-денне перемир'я.

Як повідомляв Главред, віцеспікер Ради Федерації РФ Костянтин Косачов заявив, що на переговорах 15 травня в Стамбулі Росія та Україна можуть досягти прогресу, але лише якщо українська сторона відмовиться від ультиматумів і буде готова шукати компроміси.

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