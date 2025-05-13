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Зеленський назвав країну, яка закликала не бити по параду в РФ: це не США

Ангеліна Підвисоцька
13 травня 2025, 16:46оновлено 13 травня, 17:56
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Президент зазначив, що китайська сторона підтримує 30-денне перемир'я.
Зеленський, парад
Зеленський назвав країну, яка закликала не бити по параду в Москві / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Про що говорить Зеленський:

  • Китай просив Україну не бити по параду в Москві
  • Китай підтримує 30-денне припинення вогню

Китай особисто закликав Україну не атакувати РФ у період проведення заходів на честь 80-річчя перемоги в Москві. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції.

Водночас він зазначив, що китайська сторона акцентувала на тому, що Китай підтримує 30-денне припинення вогню, яке пропонує Україна.

відео дня

"Ми отримали сигнали від Китаю та інших держав, що було б справедливо йти до повного припинення вогню, щоб у ці дати з 8 до 10 була безпека в регіоні, де перебуватимуть багато лідерів, включно з Китаєм. Розуміємо, про що йдеться. Україна знову своїми кроками підтвердила, що завжди робить те, що обіцяє. Жодних ударів, незважаючи на пропаганду росіян, на 9 травня по параду їх не було", - сказав президент.

Припинення вогню в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, нещодавно стало відомо, що змусить РФ припинити війну. Наявність економічних ресурсів визначає, чи зможе РФ продовжувати протистояння.

Не секрет, що Україна і РФ можуть домовитися про 30-денне перемир'я. Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що є великі шанси на продовження "триденного перемир'я".

Також стало відомо, що РФ готова погодитися на 30-денне перемир'я, але висунула умови. Також у Кремлі заявили, що Москва вдячна США і Дональду Трампу за зусилля щодо врегулювання в Україні.

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