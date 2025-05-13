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Україна в трійці країн: ЗМІ дізналися, куди з першим візитом приїде Папа Римський

Руслана Заклінська
13 травня 2025, 13:21
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Президент України Володимир Зеленський першим офіційно запросив Папу до Києва.
Україна в трійці країн: ЗМІ дізналися, куди з першим візитом приїде Папа Римський
Папа Лев XIV отримав запрошення одразу від кількох країн / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з YouTube

Коротко:

  • Новий Папа Римський отримав запрошення від кількох країн для візиту
  • Першими країнами, куди може прибути Лев XIV, є Туреччина, Україна та Перу
  • Поїздка до США не планується найближчим часом

Новий понтифік Римо-Католицької Церкви Папа Лев XIV попри те, що перебуває на посаді лише п’ять днів, уже отримав низку офіційних запрошень до різних країн. Першими державами, які можуть прийняти його з апостольським візитом, стануть Туреччина, Україна та Перу. Про це повідомило італійське видання La Repubblica.

Президент України Володимир Зеленський став першим світовим лідером, який офіційно запросив нового Папу до своєї країни. Під час телефонної розмови з Левом XIV він запросив понтифіка відвідати Київ.

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"Такий візит принесе справжню надію всім віруючим і всьому нашому народу", — зазначив Зеленський.

Президент також подякував Святішому Отцю за зусилля Ватикану в питанні повернення до України дітей, депортованих до Росії і підкреслив важливість продовження цієї місії. Сторони погодилися підтримувати регулярний контакт.

Попри це, конкретного рішення щодо візиту поки що не озвучено. Новообраний Понтифік, відомий своєю виваженістю, наразі покладається переважно на Державний секретаріат Ватикану та розгалужену дипломатичну мережу апостольських нунціїв.

Візит до Туреччини

Першим офіційним візитом Папи Лева XIV, ймовірно, стане поїздка до турецького міста Ізнік (історична Нікея), де 1700 років тому відбувся Перший Нікейський собор — одна з ключових подій в історії християнства.

"Я знаю про проєкт, ми готуємо організацію", - сказав Папа журналістам.

Очікується, що цю подію підтримає і Вселенський патріарх Варфоломій, який вже невдовзі має прибути до Ватикану на святкову месу. Візит може стати важливим кроком у діалозі між католицькою та православною церквами.

Невідомо, чи зупиниться Папа також у столиці Туреччини — Анкарі. Це вимагатиме окремого дипломатичного узгодження, оскільки країна вже приймала Папу Франциска у 2014 році.

Візит до Перу

Папа Лев XIV, який у минулому працював місіонером у Перу протягом двох десятиліть, не залишив без відповіді питання журналістки з цієї країни щодо можливого візиту. Його відповідь була короткою, але промовистою: "Очікуйте новин про мене в Перу незабаром".

США — не на порядку денному

На питання про можливу поїздку до Сполучених Штатів, Папа відповів стримано: "Нескоро".

Також він ще на етапі перебування в сані кардинала відмовився від деяких подорожей, зокрема до португальської Фатіми: "Кардинал Превост планував приїхати, але плани змінилися".

Новий Папа Римський - новини за темою

Нагадаємо, 8 травня у Ватикані було обрано нового Папу Римського. Традиційним знаком цього стала поява білого диму з димоходу Сикстинської капели, що свідчить про успішне завершення конклаву. Згодом стало відомо ім’я нового понтифіка — ним став американець Роберт Френсіс Превост.

Як повідомляв Главред, Роберт Френсіс Превост взяв ім’я Лев XIV. Він став першим понтифіком із Північної Америки.

Невдовзі після урочистого оголошення Лев XIV вперше вийшов на балкон базиліки Святого Петра, де звернувся з першою промовою до світу. Хоча новий Понтифік прямо не згадав Україну в контексті війни, він недвозначно натякнув на актуальність потреби в мирі на українській землі. Лев XIV закликав до побудови мостів порозуміння між народами та до відкритого діалогу.

Президент Володимир Зеленський 12 травня провів першу телефонну розмову з новим Папою Римським Левом XIV. За словами президента, бесіда була "теплою і предметною".

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Що відомо про La Repubblica?

La Repubblica — італійська газета, яка сповідує помірно ліві погляди і змагається за звання найпопулярнішої в країні з Corriere della Sera. Заснована в 1976 році видавцем тижневика L'Espresso Карло Караччоло. Нині в медіа-групу Gruppo Editoriale L'Espresso також входить телеканал Repubblica Radio TV, пише Вікіпедія.

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