Переговори у Стамбулі: у РФ висунули умову Києву для досягнення прогресу

Сенс проведення російсько-українських переговорів знову існує, заявив Костянтин Косачов.

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Костянтин Косачов прокоментував переговори РФ і України / Колаж: Главред, фото: t.me/sovfedofficial, ua.depositphotos.com

Головні тези Косачова:

Київ і Москва можуть досягти прогресу в переговорах

Україна має "відмовитися від будь-яких ультиматумів"

Віце-спікер Ради Федерації Костянтин Косачов заявив, що Росія та Україна можуть досягти прогресу на переговорах 15 травня в Стамбулі. Однак для цього є умова. Зокрема, Київ має "відмовитися від будь-яких ультиматумів".

У коментарі виданню Известия Косачов нагадав, що під час переговорів у Стамбулі 2022 року сторони "досягли порозуміння з більшості позицій". За його словами, ще тоді сторони нібито "змогли досягти певного прогресу".

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"Був досвід першого Стамбула і ці переговори до якогось моменту просувалися вперед. Відомо, що по більшій кількості позицій вдалося досягти взаєморозуміння, і документ був парафований главою української делегації, перш ніж його осмикнули", - заявив російський чиновник.

Косачов додав, що сенс проведення таких переговорів знову існує, як і ймовірність того, що сторони зможуть досягти певного результату.

"Тільки якщо українська делегація з'явиться на цих переговорах із мандатом на те, щоб відмовитися від якихось ультиматумів і шукати точки дотику, я впевнений, що ми могли б просунутися вперед ще далі, ніж це було зроблено в березні 2022 року", - заявив Косачов.

Водночас віце-спікер Радфеду вважає, що переговори 2025 року відбуватимуться дещо по-іншому, оскільки за цей час "істотно змінилася ситуація на лініях зіткнення", а також "позиція України".

Переговори в Стамбулі - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 11 травня російський диктатор Путін заявив про готовність до прямих переговорів з Україною, що мають відбутися 15 травня у Стамбулі. Водночас він відмовився підтримати запропоноване Україною 30-денне припинення вогню, яке мало б розпочатися з 12 травня.

У відповідь президент України Володимир Зеленський погодився взяти участь у переговорах у Туреччині. Він наголосив, що Україна очікує не лише зустрічі, а й повного та тривалого припинення вогню з 12 травня.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським та лідером РФ Володимиром Путіним. Основною темою обговорень стало припинення війни в Україні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що також може приїхати до Туреччини 15 травня, щоб долучитися до переговорів між Зеленським і Путіним. Трамп висловив сподівання на позитивний результат переговорів і припустив, що Росія все ж може погодитися на 30-денне припинення вогню.

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