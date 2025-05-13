Трамп поставив ультиматум Україні та РФ: Віткофф розповів, що вимагають США

США не починали цю війну, але хочуть допомогти її завершити через припинення вогню, заявив Стів Віткофф.

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Трамп вимагає прямих переговорів між Україною та РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео в YouTube, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези Віткоффа:

Альтернативи мирному врегулюванню тут погані для всіх

Прямі переговори між Україною і РФ мають відбутися якомога швидше

Трамп фактично поставив ультиматум — або переговори, або вихід США з переговорного процесу

Президент США Дональд Трамп наполягає на прямому діалозі між Києвом і Москвою для завершення війни в Україні. Якщо сторони не погодяться на переговори найближчим часом, США можуть вийти з процесу мирного врегулювання. Про це заявив його спецпосланець Стів Віткофф в інтерв’ю виданню Breitbart News.

"Я думаю, що росіяни насправді хочуть мирного врегулювання, і обидві сторони намагаються зрозуміти, що це означає для них. Наше завдання – зібрати їх разом у кімнаті та показати їм, що альтернативи мирному врегулюванню тут погані для всіх. Це наша робота", - зазначив Віткофф.

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За його словами, "це дурна війна" і вона б ніколи не сталася, якби у 2022 році Дональд Трамп залишався в Білому домі. На думку Віткоффа, єдиний шлях до завершення війни — це прямі перемовини між Києвом і Москвою. США, зі свого боку, готові виступити посередником, але лише за умови, що обидві сторони погодяться на діалог.

"Ми повинні зібрати всіх в одній кімнаті. Рішення працюють, коли є прямі переговори. Нам потрібно посадити українців і росіян за один стіл. Зараз це була жорстока війна – вони не люблять одне одного. Ми повинні це змінити. Ми повинні змусити всіх думати, що відповідальний спосіб вирішення цієї проблеми – це дипломатичне рішення. Якщо ви цього хочете, якщо ви, Росія, цього хочете, якщо ви вірите в переваги для вашого суспільства від припинення цієї війни, і ви, Україна, теж цього хочете, нам потрібно фізично зібрати вас у одній кімнаті", - заявив спецпосланець Трампа.

Як зазначив Віткофф, Трамп фактично поставив ультиматум Києву і Москві: або вони сідають за стіл переговорів найближчим часом, або США перестануть брати участь у спробах мирного врегулювання. Вашингтон переконаний, що переговори між обома сторонами мають відбутися - "чим швидше, тим краще".

"Президент висунув ультиматум обом сторонам, що без цих прямих переговорів, якщо вони не відбудуться швидко, то, на його думку, Сполучені Штати повинні відійти від цього конфлікту, що б це не означало, і просто не брати участі", – сказав Віткофф.

Він підкреслив, що це не війна США, однак Трамп хоче допомогти її завершити. За словами Віткоффа, зробити це потрібно шляхом припинення вогню.

"Ми не розпочинали війну, але ми хочемо допомогти її припинити. Це відбувається через припинення вогню — усі припиняють насильство, і ми проводимо трохи часу разом, щоб переконатися, що ми можемо вирішити основні проблеми тут, і я думаю, що ми можемо", - наголосив політик.

Спецпредставники Трампа / Інфографіка: Главред

Переговори у Стамбулі - головне

Як раніше повідомляв Главред, 11 травня російський диктатор Володимир Путін оголосив про готовність до прямих переговорів з Україною, які мають відбутися 15 травня в Стамбулі. Водночас він відмовився підтримати ініційоване Україною 30-денне припинення вогню, яке планувалося розпочати з 12 травня.

У відповідь президент України Володимир Зеленський погодився взяти участь у перемовинах. Він також наголосив, що очікує повного й безумовного припинення бойових дій.

Президент США Дональд Трамп, у свою чергу, сподівається на успішний результат майбутньої зустрічі і хоче бути присутній на переговорах у Стамбулі. Також він заявив, що вірить у те, що Росія зрештою погодиться на запропоноване 30-денне припинення вогню.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що Путін готовий до переговорів з Україною. Водночас він заявивши, що "мова ультиматумів є неприйнятною для Росії".

Віцеспікер Ради Федерації РФ Костянтин Косачов заявив, що на переговорах 15 травня в Стамбулі Росія та Україна можуть досягти прогресу. Для цього, за його словами, українська сторона має відмовитися від будь-яких ультиматумів і бути готовою шукати компроміси.

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Хто такий Стів Віткофф Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході. Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп. За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС. Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

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