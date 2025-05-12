Берлін висунув ультиматум Путіну: 12 годин на відповідь - або санкції проти РФ

Якщо Москва не прийме цю вимогу, то "почнеться підготовка" до нових санкцій.

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Берлін висунув ультиматум Путіну / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, kremlin.ru

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Німеччина попередила Кремль, що "годинник цокає"

Берлін очікує, що Росія погодиться на припинення вогню

Російський диктатор Володимир Путін має відповісти на пропозицію про припинення вогню в Україні до кінця дня. Про це заявив представник німецького уряду Стефан Корнеліус, повідомляє The Guardian.

За його словами, Німеччина попередила Кремль, що "годинник цокає". Якщо Москва не прийме цю вимогу, то "почнеться підготовка" до нових санкцій.

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"У нас ще є 12 годин до кінця дня, і якщо до того часу не буде укладено перемир'я, європейська сторона почне підготовку до санкцій", - сказав Корнеліус.

Крім того, як заявив глава Міністерства закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, Німеччина запропонує Україні додаткові пакети озброєнь, якщо переговори з Росією щодо врегулювання війни проваляться.

За словами міністра, Берлін очікує, що Росія погодиться на припинення вогню, а потім буде готова до переговорів. Якщо переговорний процес провалиться, Німеччина готова запропонувати додаткові пакети озброєння для України.

Головний дипломат Німеччини також попередив Росію про подальші наслідки, зокрема посилення санкцій.

Інфографіка: Главред

Переговори в Стамбулі - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 11 травня 2025 року російський диктатор Володимир Путін зробив несподівану заяву щодо потенційного врегулювання війни проти України. Він висловив готовність до безпосередніх переговорів з Києвом і запропонував провести зустріч 15 травня в Стамбулі.

Зеленський зробив заяву і сказав, що особисто чекатиме на Путіна в четвер у Туреччині. Він зазначив, що він погодився на переговори. Водночас він очікує не тільки на переговори, а й на припинення вогню з 12 травня.

Також раніше повідомлялося, що Зеленський перехопив ініціативу у Путіна. Президент України Володимир Зеленський запропонував Володимиру Путіну зустрітися особисто для мирних переговорів у Туреччині 15 травня. Таким чином, він перехопив у Путіна ініціативу і тепер чинить тиск на російського диктатора.

У The Economist зазначили, що ведуться інтенсивні переговори, скоро буде поворот у війні. Інтенсивність публічної дипломатії свідчить про те, що наступні дні дійсно можуть стати вирішальними.

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