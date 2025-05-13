"Путін хоче воювати": Волкер сказав, коли чекати припинення вогню в Україні

Волкер упевнений, що в якийсь момент навіть постійне припинення вогню стане реальним.

https://glavred.net/ukraine/putin-hochet-voevat-volker-skazal-kogda-zhdat-prekrashcheniya-ognya-v-ukraine-10664264.html Посилання скопійоване

Волкер сказав, коли чекати припинення вогню в Україні / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Що сказав Курт Волкер:

Переговори з Росією зараз не допоможуть завершити війну

Важливо мати в переговорах міжнародну участь

Наразі 30-денне припинення вогню в Україні неможливе, тому що російський диктатор Володимир Путін хоче продовжувати воювати, атакувати і бомбити українські міста. Таку думку колишній спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер висловив в інтерв'ю Радіо Свобода.

Волкер упевнений, що в якийсь момент навіть постійне припинення вогню стане реальним, проте зараз, за його словами, "Путін не готовий".

відео дня

"Він не хоче припинення вогню. Він хоче продовжувати воювати, атакувати і бомбити українські міста. Він хоче побачити, чи зможуть його війська досягти чогось у літньому наступі. Тому він просто не готовий до цього", - пояснив він.

Проте все одно настане момент, коли фінансовий і військовий тиск на Росію змусить Путіна піти на поступки, упевнений дипломат.

"Це призведе до того, що він скаже: "Добре, зараз той момент, коли ми повинні погодитися на припинення вогню". Це може статися восени або наступного року. Я думаю, що, можливо, до кінця цього року ми дійдемо до цього моменту", - сказав Волкер.

Він також вважає, що прямі переговори з Росією зараз не допоможуть завершити війну і в принципі навряд чи призведуть до будь-якого результату.

"Це не допоможе. Це не призведе до жодного прогресу. Важливо мати в переговорах міжнародну участь, тому що Путін буде брехати, обманювати і спотворювати факти - і всі повинні це бачити. Якщо Україна і Росія сидітимуть в одній кімнаті, Росія вийде, звинуватить Україну у всіляких речах, і в людей складеться заплутана картина", - пояснив він.

У зв'язку з цим він вважає, що важлива міжнародна участь у конкретних питаннях, як-от обмін полоненими, тимчасове припинення вогню в певній зоні або відмова від ударів по енергетичних об'єктах.

Він також заявив, що після припинення вогню, потрібно використовувати цей час з розумом.

"Ми повинні інвестувати у військовий потенціал України, навчання, європейські сили стримування, економічний розвиток, якнайшвидшу інтеграцію України в ЄС, щоб утримати Путіна від майбутніх атак", - попереджає Волкер.

Переговори в Стамбулі - останні новини

Як писав Главред, спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявив, що президент США Дональд Трамп наполягає на прямому діалозі між Києвом і Москвою для завершення війни. Якщо сторони не погодяться на переговори найближчим часом, США можуть вийти з процесу мирного врегулювання.

Віце-спікер Ради Федерації Костянтин Косачов заявив, що Росія і Україна можуть досягти прогресу на переговорах 15 травня в Стамбулі. Однак для цього є умова. Зокрема, Київ має "відмовитися від будь-яких ультиматумів".

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські офіційні особи, імовірно, ставлять умови для того, щоб господар Кремля Володимир Путін відхилив запрошення президента України Володимира Зеленського зустрітися 15 травня у Стамбулі для двосторонніх переговорів про припинення вогню.

Тим часом за даними Bloomberg, європейські лідери готові дочекатися можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна в Туреччині, перш ніж підштовхувати США до оголошення нових санкцій проти Москви.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред