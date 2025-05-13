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Путіна вже попередили - чим для Росії обернеться відмова від припинення вогню

Юрій Берендій
13 травня 2025, 20:20
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США та країни Європи попередили російського диктатора Путіна про наслідки для Росії, якщо він відмовиться від припинення вогню, зазначив Келлог.
Путіна вже попередили - чим для Росії обернеться відмова від припинення вогню
Чим для Росії обернеться відмова від припинення вогню / Колаж Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Про що сказав Келлог:

  • США та ЄС можуть запровадити проти РФ безпрецедентні санкції
  • США можуть почати протидіяти російському "тіньовому флоту"

США та Європа готові запровадити проти Росії безпрецедентно жорсткі санкції, якщо вона відмовиться від перемир’я з Україною. Про це заявив спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог в ефірі Fox Business.

Він зазначив, що в Конгресі США вже розроблено законопроєкт про нові обмеження, який підтримали понад 70 сенаторів. Санкції можуть торкнутися зокрема Центрального банку РФ та "тіньового флоту", який забезпечує значну частину експорту російської нафти.

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Келлог нагадав, що приблизно 70% цієї нафти транспортується через Балтійське море, і США можуть почати діяти проти таких суден.

"Ми попередили про це президента Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.). Послухайте, це дуже серйозно. Ці санкції дуже серйозні. Вони жорсткіші, ніж ми коли-небудь бачили раніше. Європейці дотримуються тієї ж думки", - зазначив Келлог.

Він також додав, що новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц налаштований жорстко щодо санкцій, а європейські країни дедалі активніше підтримують Україну.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Що відомо про спецпредставників Трампа для завершення війни в Україні / Інфографіка: Главред

Санкції проти Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, європейські лідери поки утримуються від закликів до нових санкцій проти Росії, очікуючи можливої особистої зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним у Туреччині. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Водночас президент США Дональд Трамп на закритих перемовинах дав зрозуміти, що розгляне варіант посилення санкційного тиску на Кремль, якщо цього вимагатиме ситуація. За даними Bloomberg, Україна разом з європейськими союзниками вимагає 30-денного припинення вогню і попередила Росію про запровадження нових санкцій у разі відмови.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що наразі ведуться активні переговори щодо досягнення 30-денного режиму тиші. У разі зриву домовленостей Росія може зіткнутися з жорсткими міжнародними обмеженнями.

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Хто такий Кіт Келлог?

Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці.

У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна).

Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія.

3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії.

У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

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