Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди із США - що передбачається

Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди з США щодо надр, що передбачає створення інвестфонду для відбудови України.

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Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди із США щодо надр / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

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Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди із США щодо надр

Що передбачає угода із США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між Україною та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови в рамках угоди щодо корисних копалин. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Станом на 12 травня закон "повернуто з підписом від Президента України".

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Документ був ухвалений Верховною Радою під час засідання у четвер, 8 травня. Рішення підтримали 338 народних депутатів.

Що передбачає угода із США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови / Інфографіка: Главред

Угода між Україною та США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та США щодо співпраці у сфері корисних копалин.

Президент Володимир Зеленський привітав це рішення та назвав цю угоду між Україною та США найперспективнішою за весь час відносин між країнами.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що ратифікація відкриває шлях до наступного етапу — узгодження двох технічних домовленостей.

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