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Путін може напасти на Захід: у Бундестазі назвали терміни

Анна Ярославська
13 травня 2025, 09:29
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Володимир Путін може скористатися тим, що країни Європи не встигли домогтися своїх військових цілей.
Путін може напасти на Захід: у Бундестазі назвали терміни
У Бундестазі назвали терміни нападу РФ на Захід / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Коротко:

  • РФ може скористатися неготовністю країн Заходу
  • Атака ймовірна через два-три роки

Депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Норберт Реттген вважає, що Російська Федерація може не чекати чотири-п'ять років, щоб здійснити військовий напад на західні країни, скориставшись їхньою неготовністю.

За словами німецького депутата, Кремль може здійснити нову агресію швидше - можливо, вже впродовж двох-трьох років, пише n-tv.

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Президент РФ Володимир Путін може скористатися тим, що країни Європи не встигли домогтися своїх військових цілей. Ба більше - при владі в Сполучених Штатах Америки перебуває Дональд Трамп.

"Ми перебуваємо під надзвичайним тиском часу і терміново покращуємо нашу обороноздатність. Тому що ситуація може погіршитися швидше і стати більш небезпечною, ніж про це говорять офіційні заяви", - наголосив німецький політик на конференції в Берліні.

Війна Росії і НАТО - прогнози

Як писав Главред, директор агентства військової розвідки Нідерландів Пітер Рісінк заявив, що Росія виробляє набагато більше артилерії, зокрема за допомогою інших країн, ніж їй необхідно для війни з Україною. Тому Москва не лише поповнює виснажені запаси, а й перекидає нові артилерійські підрозділи до кордонів НАТО, включно з країнами Балтії та Фінляндією.

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко не виключає, що у країни-агресора РФ дійсно є можливість зайти і захопити частину певних країн НАТО, причому одночасно. За його словами, напад Путіна на Україну 2022 року був нераціональним і нелогічним, бо Росія не була готова до такої війни. Непередбачувані та нераціональні кроки з боку Путіна цілком можливі і зараз.

Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський заявив, що країна-агресор РФ не налаштована на мир, навпаки, вона готується до нових наступів, тисне на дипломатичному фронті, нарощує військові угруповання. Економіка Росії перебуває в дуже важкому стані, але для фінального ривка Кремль ще може сконцентрувати ресурси.

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