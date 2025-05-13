Путін може напасти на Захід: у Бундестазі назвали терміни

Коротко:
- РФ може скористатися неготовністю країн Заходу
- Атака ймовірна через два-три роки
Депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Норберт Реттген вважає, що Російська Федерація може не чекати чотири-п'ять років, щоб здійснити військовий напад на західні країни, скориставшись їхньою неготовністю.
За словами німецького депутата, Кремль може здійснити нову агресію швидше - можливо, вже впродовж двох-трьох років, пише n-tv.
Президент РФ Володимир Путін може скористатися тим, що країни Європи не встигли домогтися своїх військових цілей. Ба більше - при владі в Сполучених Штатах Америки перебуває Дональд Трамп.
"Ми перебуваємо під надзвичайним тиском часу і терміново покращуємо нашу обороноздатність. Тому що ситуація може погіршитися швидше і стати більш небезпечною, ніж про це говорять офіційні заяви", - наголосив німецький політик на конференції в Берліні.
Війна Росії і НАТО - прогнози
Як писав Главред, директор агентства військової розвідки Нідерландів Пітер Рісінк заявив, що Росія виробляє набагато більше артилерії, зокрема за допомогою інших країн, ніж їй необхідно для війни з Україною. Тому Москва не лише поповнює виснажені запаси, а й перекидає нові артилерійські підрозділи до кордонів НАТО, включно з країнами Балтії та Фінляндією.
Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко не виключає, що у країни-агресора РФ дійсно є можливість зайти і захопити частину певних країн НАТО, причому одночасно. За його словами, напад Путіна на Україну 2022 року був нераціональним і нелогічним, бо Росія не була готова до такої війни. Непередбачувані та нераціональні кроки з боку Путіна цілком можливі і зараз.
Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський заявив, що країна-агресор РФ не налаштована на мир, навпаки, вона готується до нових наступів, тисне на дипломатичному фронті, нарощує військові угруповання. Економіка Росії перебуває в дуже важкому стані, але для фінального ривка Кремль ще може сконцентрувати ресурси.
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