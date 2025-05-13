'Перлина' і 5 регіонів: у Трампа розкрили теми переговорів України та РФ

Віткофф вважає, що без схвалення лідера РФ Володимира Путіна мирної угоди не буде.

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Віткофф назвав ключові питання переговорів України та Росії / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео на YouTube, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези Віткоффа:

Головні теми переговорів - території, статус Запорізької АЕС, доступ України до моря

США ведуть переговори з усіма сторонами

Без згоди Путіна мирної угоди не буде

Головними темами переговорів між Україною та Росією мають стати питання українських територій, статусу Запорізької АЕС та доступу України до водних шляхів. Про це заявив спеціальний посланець президента США Стів Віткофф в інтерв’ю виданню Breitbart News.

"Я думаю, що головні питання тут — це регіони, атомна станція (ЗАЕС - Главред), те, як українці зможуть використовувати річку Дніпро та вийти до океану. Тут є речі, які, на мою думку, не буде важко вирішити, якщо ми зберемо сторони за столом переговорів, вони почнуть спілкуватися одна з одною, ми звузимо кола питань між ними, а потім знайдемо компроміси та креативні рішення для вирішення кожної з їхніх проблем. Ми фізично досягнемо цього, і я сподіваюся, що незабаром у нас будуть хороші новини, але якщо ми фізично досягнемо цього, у нас, на мою думку, є великий шанс покласти край цьому конфлікту", - сказав він. відео дня

Віткофф заявив, що наразі в Україні є приблизно п’ять регіонів, які перебувають у центрі територіальної суперечки: два регіони перебувають під "сильним контролем Росії" і три — під "змішаним контролем".

За його словами, ЗАЕС є своєрідною "перлиною" через те, скільки електроенергії вона може виробляти і наразі є "важливою частиною цієї дискусії". Не менш важливим питанням він назвав вихід України до Чорного моря, що забезпечує їй доступ до Середземного моря і далі до світового океану.

Віткофф наголосив, що без участі російського лідера Володимира Путіна жодна мирна угода неможлива. Він підкреслив, що в процесі посередництва США мають спілкуватися з усіма сторонами.

"Я розмовляв з обома сторонами, бо як можна брати участь у посередництві чи розробці рішень, якщо не розмовляти з усіма... Я розмовляв з Андрієм Єрмаком, я розмовляв з президентом Зеленським, я розмовляв з їхнім міністром оборони паном Умеровим. У нас справді добрі — у нас позитивні дискусії, позитивні стосунки. Я розмовляв з усіма радниками з національної безпеки, які беруть участь у цьому, з Англії, Франції, Німеччини, Італії. І я розмовляв з президентом Путіним. Угоди не буде без схвалення президента Путіна. Він є лідером Російської Федерації, тому ідея не розмовляти з президентом Путіним — це щось, проти чого люди якимось чином виступають, я не розумію цієї логіки. Нам потрібно розмовляти з усіма", - заявив спецпосланець Трампа.

Також Віткофф підкреслив, що мета США — зрозуміти потреби кожної сторони, знайти компроміси та сформулювати пропозицію, яка влаштує обидві сторони.

"Президент Трамп хоче, щоб ми зробили чесні оцінки ситуації. Рішення зрештою буде за ним, але наш обов’язок — підготувати всі можливі варіанти", - підсумував він.

Спецпредставники Трампа / Інфографіка: Главред

Переговори в Стамбулі 15 травня - що відомо

Як повідомляв Главред, 11 травня російський диктатор Путін заявив, що готовий вести прямі переговори з Україною вже 15 травня у Стамбулі. Водночас він відмовився підтримати запропоноване Україною 30-денне припинення вогню, яке мало стартувати 12 травня.

У відповідь президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність взяти участь у переговорах. Він наголосив, що також очікує повного й безумовного припинення бойових дій з боку Росії.

Президент США Дональд Трамп висловив надію на успішний результат переговорів у Стамбулі та заявив, що хотів би особисто бути присутнім на зустрічі. Крім того, він переконаний, що Росія врешті погодиться на запропоноване Україною перемир’я.

Крім цього, спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявив, що якщо діалог не розпочнеться найближчим часом, США можуть вийти з переговорів. На думку Трампа, перемовини — єдиний шлях до миру.

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Хто такий Стів Віткофф Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході. За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС. Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

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