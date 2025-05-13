Зеленський готовий до прямої розмови у Стамбулі лише з Путіним - Подоляк

Ухвалити рішення про продовження або припинення війни з боку РФ може лише глава Кремля.

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Зеленський готовий до прямих переговорів лише з Путіним / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

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У РФ рішення ухвалює одна людина

Будь-які формати переговорів, крім зустрічі Путіна і Зеленського, будуть формальними

Під час можливих переговорів у Стамбулі президент України Володимир Зеленський готовий розмовляти лише з главою Кремля Володимиром Путіним. Будь-які інші формати переговорів - це формальна присутність без результату. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі The Breakfast Show.

За словами Подоляка, для всіх очевидна конструкція влади в Росії, і навіть міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров або прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін навряд чи будуть уповноважені на ті чи інші рішення.

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"Тобто ухвалити рішення про продовження або припинення війни може лише Путін", - сказав радник Офісу президента.

Подоляк підкреслив, що конструкція переговорного процесу в Стамбулі очевидна: є людина, яка ухвалює рішення з боку України і є людина, яка ухвалює рішення з боку Росії. Усе інше - це формальна присутність без результату.

"Це знову ж таки затягування часу. Який сенс проводити зустріч на нижчому рівні", - заявив він.

Переговори в Стамбулі - останні новини

Як писав Главред, спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявив, що президент США Дональд Трамп наполягає на прямому діалозі між Києвом і Москвою для завершення війни. Якщо сторони не погодяться на переговори найближчим часом, США можуть вийти з процесу мирного врегулювання.

Віце-спікер Ради Федерації Костянтин Косачов заявив, що Росія та Україна можуть досягти прогресу на переговорах 15 травня в Стамбулі. Однак для цього є умова. Зокрема, Київ має "відмовитися від будь-яких ультиматумів".

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські офіційні особи, імовірно, ставлять умови для того, щоб господар Кремля Володимир Путін відхилив запрошення президента України Володимира Зеленського зустрітися 15 травня у Стамбулі для двосторонніх переговорів про припинення вогню.

Тим часом за даними Bloomberg, європейські лідери готові дочекатися можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна в Туреччині, перш ніж підштовхувати США до оголошення нових санкцій проти Москви.

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