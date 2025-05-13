Зеленський готовий до прямої розмови у Стамбулі лише з Путіним - Подоляк

Головні тези:
- У РФ рішення ухвалює одна людина
- Будь-які формати переговорів, крім зустрічі Путіна і Зеленського, будуть формальними
Під час можливих переговорів у Стамбулі президент України Володимир Зеленський готовий розмовляти лише з главою Кремля Володимиром Путіним. Будь-які інші формати переговорів - це формальна присутність без результату. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі The Breakfast Show.
За словами Подоляка, для всіх очевидна конструкція влади в Росії, і навіть міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров або прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін навряд чи будуть уповноважені на ті чи інші рішення.
"Тобто ухвалити рішення про продовження або припинення війни може лише Путін", - сказав радник Офісу президента.
Подоляк підкреслив, що конструкція переговорного процесу в Стамбулі очевидна: є людина, яка ухвалює рішення з боку України і є людина, яка ухвалює рішення з боку Росії. Усе інше - це формальна присутність без результату.
"Це знову ж таки затягування часу. Який сенс проводити зустріч на нижчому рівні", - заявив він.
Переговори в Стамбулі - останні новини
Як писав Главред, спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявив, що президент США Дональд Трамп наполягає на прямому діалозі між Києвом і Москвою для завершення війни. Якщо сторони не погодяться на переговори найближчим часом, США можуть вийти з процесу мирного врегулювання.
Віце-спікер Ради Федерації Костянтин Косачов заявив, що Росія та Україна можуть досягти прогресу на переговорах 15 травня в Стамбулі. Однак для цього є умова. Зокрема, Київ має "відмовитися від будь-яких ультиматумів".
Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські офіційні особи, імовірно, ставлять умови для того, щоб господар Кремля Володимир Путін відхилив запрошення президента України Володимира Зеленського зустрітися 15 травня у Стамбулі для двосторонніх переговорів про припинення вогню.
Тим часом за даними Bloomberg, європейські лідери готові дочекатися можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна в Туреччині, перш ніж підштовхувати США до оголошення нових санкцій проти Москви.
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