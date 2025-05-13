Переговори в Стамбулі - чого чекати українцям і чи закінчиться війна 15 травня

15 травня відбудуться прямі переговори між Україною та РФ щодо врегулювання війни, але за словами експертів, про швидке закінчення боїв не йдеться.

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Чого чекати українцям від переговорів та чи закінчиться війна 15 травня / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Про що будуть говорити Україна та РФ у Стамбулі

Які можливі наслідки переговорів у Стамбулі

Наскільки реальне припинення вогню 15 травня – чи підпишуть в Стамбулі угоду про мир

15 травня 2025 року в Стамбулі заплановано потенційно історичну зустріч між президентами України та Росії — Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Це може стати першим прямим діалогом між лідерами з початку повномасштабної війни в лютому 2022 року. Зустріч ініційована Путіним, проте Кремль досі не підтвердив склад своєї делегації, що викликає сумніви щодо участі російської сторони .

Главред зібрав головне, що варто знати про можливі наслідки пепереговорів у Стамбулі.

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Про що будуть говорити Україна та РФ у Стамбулі

Спецпредставник президента США Стів Віткофф окреслив три ключові теми, які, на його думку, можуть стати основою для майбутніх переговорів між Україною та Росією. В інтерв’ю Breitbart News він висловив сподівання, що зустріч між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним таки відбудеться 15 травня, аби розпочати діалог щодо припинення війни.

"Я вважаю, що головними проблемами (у перемовинах – ред.) є регіони (ТОТ – ред.), атомна станція (ЗАЕС – ред.), і те, як українці можуть використовувати річку Дніпро та вихід до моря. Тут є речі, які, на мою думку, не буде складно вирішити, якщо ми посадимо сторони до столу. Вони розмовлятимуть одна з одною. Ми звужуватимемо питання між ними, а потім ми знаходитимемо компроміси та творчі рішення для вирішення проблем кожної з них. Ми фізично це досягли, і я сподіваюся, що незабаром у нас будуть хороші новини, але якщо ми фізично це здійснимо, у нас, на мій погляд, є великий шанс покласти край цьому конфлікту", - сказав Віткофф.

Що відомо про спецпредставників Трампа щодо завершення війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

На думку Віткоффа, однією з головних перешкод є те, що США досі не змогли посадити обидві сторони за стіл переговорів. Він наголосив, що мав особисті розмови як з українськими, так і з російськими високопосадовцями.

"Я розмовляв з Андрієм Єрмаком, я розмовляв з Президентом Зеленським, я розмовляв з їхнім міністром оборони паном Умєровим. У нас дійсно були позитивні дискусії. Я розмовляв з усіма радниками з національної безпеки, які беруть участь у цьому, з Англії, з Франції, з Німеччини, з Італії. І я розмовляв з Путіним. Не буде угоди без підпису Путіна. Він - лідер Російської Федерації. Деякі люди чомусь проти того, щоб розмовляти з Путіним, і я не розумію такої логіки. Треба поговорити з усіма", - додав спецпредставник глави Білого дому.

Віткофф також заявив, що Дональд Трамп поставив обом сторонам ультиматум з метою досягти прогресу в перемовинах щодо стійкого миру, інакше США припинять участь у процесі.

За його словами, президент чітко дав зрозуміти, що якщо прямі переговори не відбудуться найближчим часом, Сполучені Штати повинні відійти від цього конфлікту — незалежно від наслідків.

"Це не наша війна, ми її не починали, але прагнемо виступити посередниками, щоб допомогти зупинити бойові дії", — наголосив Віткофф.

Чого чекати від переговорів у Стамбулі – Трамп

Президент США Дональд Трамп 12 травня привітав новину про зустріч між Росією та Україною 15 травня.

"Я думаю, що ця зустріч може принести добрі результати", – сказав він.

Трамп додав, що під час запланованого на цей тиждень турне країнами Близького Сходу може опинитися в Стамбулі в четвер, 15 травня, коли там може відбутися українсько-російська зустріч.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Які можливі наслідки переговорів у Стамбулі

Колишній очільник Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж у коментарі Главреду зауважив, що на даному етапі передумов для проведення переговорів у Стамбулі ще не створено.

За його словами, відсутні чітко визначені теми, порядок денний та зміст обговорень.

Він наголошує, що над цим мають ретельно попрацювати робочі групи сторін за участі впливових міжнародних посередників — таких як США, країни Європи та Китай. Лише за цієї умови перемовини на вищому рівні можуть бути конструктивними й супроводжуватися надійними гарантіями виконання домовленостей.

"Від зустрічі в Стамбулі на даному етапі певний позитив буде, але суто символічний. Зокрема, заява Зеленського про готовність зустрітися з Путіним уже цього тижня більше працює на позитивний імідж України, а не на результат переговорів. Дипломатія так не працює, і жодного результату переговори Зеленського і Путіна зараз не матимуть", - вказує він.

Він також додав, що Росія наразі не погодиться на зустріч із Зеленським, оскільки Путін сприймає його пропозицію як тиск і виклик, тому Москва всіляко уникатиме такого діалогу. Маломуж наголосив, що зустріч лідерів можлива лише після ґрунтовної підготовки, включно з детальною роботою робочих груп, адміністрацій президентів і дипломатичних служб.

"А зараз переговори проводити зарано. Зараз потрібна підготовка, передусім наша робота з країнами, що мають вплив на Росію, зокрема, Китай, – їх потрібно підключити, бо це допоможе напрацювати конструктивні рішення. Ми не можемо відштовхувати ці країни через те, що вони були на параді 9 травня і є прихильниками Москви", - робить висновок він.

Що буде, якщо Путін не прибуде на переговори із Зеленським в Стамбул - Маломуж

Микола Маломуж також зауважив, що Росія повинна чітко усвідомлювати наслідки у разі відмови від перемир’я та участі в переговорах. Однак наразі Сполучені Штати не демонструють готовності вдатися до рішучого тиску на Москву, навіть у випадку, якщо не буде досягнуто 30-денного перемир’я, Путін відмовиться від зустрічі із Зеленським у Стамбулі, а конструктивний діалог так і не розпочнеться.

Які результати переговорів між Україною та США в Саудівській Аравії / Інфографіка: Главред

"Команда Трампа не полишає сподівань домовитися з Кремлем. Тому – будуть тривати дискусії, буде затяжний процес, будуть лунати погрози з боку США санкціями проти РФ та наданням Україні високоточної зброї. Але, наголошую, це буде довга історія. Жодних радикальних дій щодо Росії ні з боку американців, ні з боку європейців не буде, оскільки вони бояться, що це знецінить переговорний процес та посилить конфронтацію", - стверджує він.

Аналітик підсумовує, що бойові дії продовжаться, і найближчим часом не варто очікувати суттєвих змін. Необхідна активна дипломатична робота з країнами, які мають реальний вплив на Росію.

Наскільки реальне припинення вогню 15 травня – чи підпишуть в Стамбулі угоду про мир

Навіть якщо 15 травня у Стамбулі відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та російського лідера Володимира Путіна, очікувати на швидке завершення бойових дій не варто. Про це в ефірі "Новини.LIVE" заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, військовий експерт Іван Тимочко.

"Я б не став покладати великі сподівання на зустріч в Стамбулі, що бойові дії припиняться вже одразу. Тому що припинення бойових дій визначає декілька принципів. Перше - припинення вогню, друге - визначення термінів припинення вогню, третє - на міждержавному рівні приймається угода, рішення за участю офіційних й делегованих осіб, які уповноважені на це рішення", - сказав експерт.

За його словами, будь-яка мирна угода чи домовленість про перемир’я потребує ретельної імплементації в урядах обох країн і має бути юридично деталізованою — аж до конкретних термінів, відповідальних сторін і формулювань.

"Це достатньо складний і довгий процес. Тому ілюзії швидкого припинення (вогню – ред.) варто зразу відкидати", - підкреслив Тимочко.

Тимочко також наголосив, що сьогодні поняття припинення вогню й перемир’я не є тотожними, а головне питання наразі — чи взагалі відбудеться зустріч на найвищому рівні.

Путін не залишить Трампові вибору

Аналітик центру "Українська призма" Олександр Краєв вважає, що росіяни прибудуть до Стамбула з тими самими вимогами й наративами, які озвучували раніше. На його думку, якщо США та європейські партнери нададуть Україні чіткі гарантії підтримки й бачення майбутнього, Київ зможе вкотре відхилити вимоги Кремля і уникнути переговорів на умовах Путіна.

У разі ж відмови партнерів у підтримці, Україна буде змушена вступити в переговори лише заради встановлення та утримання режиму припинення вогню.

Краєв також припускає, що у випадку провалу перемовин з боку Росії президенту США Дональду Трампу може вже не залишитися простору для маневру.

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"Йому (Трампові - ред.) доведеться "давити" росіян, бо інакше він виглядатиме слабаком. На даному етапі він забагато поставив на початок цих перемовин і на їхній успіх - і у власному іміджі, і у власній політиці, і навіть економічно. Тому якщо зараз, після потенційного зриву переговорів з боку росіян, доведеться тиснути саме на них - адже Україна весь цей час публічно і відкрито показувала набагато більш продуктивну позицію", - прокоментував DW Краєв.

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